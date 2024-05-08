ألحق احجز وحدتك.. حجز شقق الإسکان الاجتماعي 2024 لمحدودی الدخل ب 9 اماكن بالشروط والأوراق اللازمة
تم الكشف عن الخطوات التي يتم اتباعها من أجل حجز شقق الإسکان الاجتماعي 2024، حيث أن وزارة الإسكان طرحت مجموعة من الشقق السكنية التي يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود، حيث أن الوزارة تطرح هذه الشقق السكنية بأسعار مخفضة، وأكدت الوزارة أنها تستقبل جميع طلبات حجز الوحدات السكنية إلكترونيًا كما تم الكشف عن جميع الشروط التي يجب أن يتم استيفائها.
حجز شقق الإسکان الاجتماعي 2024
تم البدء في تقديم طلبات حجز شقق الإسکان الاجتماعي 2024 إلكترونيًا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من أجل الصندوق المسؤول عن الإسكان الاجتماعي، ويتم حجز هذه الوحدات السكنية من خلال مجموعة من الخطوات التي كشفت عنها الوزارة والتي تتمثل فيما يلي:
- فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق المشرف على الإسكان الاجتماعي من هنا.
- تحديد مشروع الإسكان المطلوب التسجيل فيه.
- اختيار حجز الوحدات السكنية.
- تقديم كافة المعلومات المطلوبة من أجل أن تكتمل عملية الحجز.
- تقديم الأوراق المطلوبة من أجل حجز إحدى الوحدات السكنية.
- سداد مبلغ الحجز.
- إرسال الطلب من أجل إنهاء عملية الحجز.
الشروط المطلوبة للتقديم على الإسكان الاجتماعي
كشفت وزارة الإسكان عن جميع الشروط التي يجب أن يتم استيفائها حتى يستطيع أصحاب الدخل المحدود من الحصول على الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي المختلفة، وقد تتمثل هذه الشروط في:
- المتقدم من للمواطنين الذين يحملون الجنسية المصرية.
- العمر لا يقل عن ٢١ عام و٥٠ عام.
- عدم الاستفادة من الإسكان الاجتماعي في وقت سابق.
- التقديم في نفس المحافظة التي يقيم فيها صاحب الطلب.
- سداد مبلغ الحجز المحدد من قبل وزارة الإسكان.
- القيام بعملية التقديم إلكترونيًا وإرسال كافة الأوراق التي توضح حالة صاحب الطلب.
- الحصول على دخل شهري ضمن الحد المسموح به من قبل الوزارة.
أماكن شقق الإسكان الاجتماعي
تضمن الإعلان رقم 18 الخاص بطرح شقق الإسكان الاجتماعي 12 مدينة كالتالي:
– أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، الشروق، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، غرب قنا، غرب أسيوط، العلمين الجديدة.
الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
يتعين على المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 تقديم بعض الأوراق والتي تتمثل فيما يلي:
– صورة من بطاقة الرقم القومي.
– شهادة الميلاد.
– المؤهل الدراسي.
– إيصال كهرباء أو مياه أو غاز حديث.
– الموقف من التجنيد للذكور
– شهادة ميلاد الزوجة للمتزوجين.