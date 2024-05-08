سدد غرامتك الآن من هنا.. لينك الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق 2024 من منصة أور الإلكترونية ur.gov.iq

أتاحت وزارة الداخلية العراقية وتحت إشراف الحكومة إمكانية الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق 2024، وذلك بعد أن تزايدت التساؤلات حول هذا الأمر ممن يستقلون المركبات لمعرفة قيمة الغرامات الواقعة عليهم، بدلاً من الذهاب إلى مديرية المرور العامة بدولة العراق فكل ما عليهم فعله هو فقط الدخول على الموقع المخصص وكتابة البيانات المطلوبة للإطلاع على كافة التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق 2024

وجدير بالذكر أن خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق 2024، تتم بواسطة الدخول على موقع أو منصة “أور الإلكترونية” وباتباع الخطوات الآتية:

بعد الدخول إلى موقع “أور الإلكترونية”، سيطلب منك كتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة بك وإذا لم يكن لديك حساب مسبق، يمكنك انشاء حساب جديد على الفور تظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع، ومنها قم بالضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية” ثم قم بالضغط على خيار “الاستعلام عن غرامات المرور” قم بكتابة كافة البيانات المتعلقة بالسيارة، وبعدها قم بالضغط على كلمة “استعلام” بعد ذلك يمكنك الإطلاع على قيمة الغرامة وسددها أيضًا، من خلال الضغط على كلمة “السداد” قم باختيار الطريقة الأنسب لك لسداد الغرامة من بين الاختيارات المتاحة قم بملء البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها، ثم قم بالضغط على كلمة “السداد” قم بطباعة الايصال والاحتفاظ به

الحكومة العراقية تضع مجموعة من الشروط لإمكانية سداد الغرامة

ويذكر أيضًا أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي أعلنت عنها الحكومة العراقية، ويجب توافرها في صاحب المركبة لإمكانية سداد قيمة الغرامة وهي:

أن تكون رخصة القيادة الخاصة بالمركبة سارية

أن يكون لدى صاحب المركبة عقد ملكية للسيارة

لا يسمح بسداد الغرامة إلا بواسطة صاحب المركبة فقط

أن يتم سداد القيمة في الموعد المحدد لها دون تأخير، حتى لا يقع على صاحب المركبة أى عقوبة .

أنواع المخالفات المرورية العامة في العراق

تختلف قيمة الغرامات المرورية باختلاف حجم المخالفة وتختلف أنواع المخالفات المرورية العامة في العراق وفق التالي:

استخدام الجوال أثناء القيادة.

استخدام لوحة غير واضحة على المركبة.

القيادة في الأماكن الممنوع دخول السيارات إليها.

تجاوز إشارات المرور.

قطع الشوارع الفرعية إلى الشوارع الرئيسية من دون الانتباه إلى الطريق.

إيقاف المركبة على الجانب الأيمن عند التقاطعات.

الوثائق المطلوبة للحصول على الرقم الألماني

وعن الأوراق المطلوبة، أوضحت المرور العراقية، أنه يتوجب إحضار عدد من المستندات الخاصة، للحصول على الرقم الألماني، وذلك من خلال زيارة أقرب دائرة نقل في منطقته التالية: