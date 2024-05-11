رابط سحب استدعاء البكالوريا 2024 والتعليم المتوسط عبر وزارة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن بدء عملية رابط سحب استدعاء البكالوريا 2024 لجميع التلاميذ المتمدرسين والمترشحين الأحرار الذين يستعدون لأداء امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا دورة عام 2024، وأكدت الوزارة على ضرورة أن يقوم الطلاب بالتسجيل في الاستدعاء الخاص بهم، وذلك ابتداءً من الغد عملية التسجيل تتم عبر موقع الديوان الوطني المخصص لطلاب جميع المراحل الدراسية في الجزائر

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل العملية وتوفير الوقت والجهد للطلاب، حيث يمكن الآن القيام بالتسجيل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب شخصيا إلى مكتب الديوان الوطني يمكن للطلاب الاطلاع على جميع الخطوات اللازمة للتسجيل في الاستدعاء عبر الموقع الإلكتروني، حيث يجب عليهم اتباع التعليمات بعناية لضمان اكتمال عملية التسجيل بنجاح وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسهيل العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

رابط سحب استدعاء البكالوريا 2024

عزيزي المواطن يسعدنا توجيهك رابط سحب استدعاء البكالوريا 2024 أو شهادة التعليم المتوسط ونود توضيح الخطوات البسيطة التي يتعين عليك اتباعها لإتمام هذه العملية بنجاح:

قم بزيارة موقع الديوان الوطني المخصص لهذا الغرض. إختر الولاية التي تقيم فيها. قم بإدخال اسمك الكامل باللغة العربية. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. إذا كانت هناك رمز المصادقة الثنائية قم بإدخاله. قم بحل العملية الحسابية المقدمة للتحقق. بعد ذلك انقر على خيار سحب الاستدعاء.

لينك سحب استدعاء البيام في الجزائر 2024

وفقا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية الوطنية في الجزائر من المقرر أن يتم سحب استدعاءات امتحان شهادة التعليم المتوسط ابتداء من اليوم الأحد الموافق 05 مايو، وحتى يوم 05 جوان 2024 وبالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا من المقرر أن يبدأ التسجيل فيه من يوم 09 مايو إلى يوم 13 جوان 2024، وأوضحت الوزارة أن الطلاب يمكنهم التسجيل عبر الأرضية الرقمية باستخدام الحساب الإلكتروني المخصص لمديري المؤسسات التربوية

أو من خلال زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الرسمي، تأتي هذه الإجراءات في إطار التسهيل على الطلاب وتيسير عملية التسجيل و سحب الإستدعاءات وتأكيدا على التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات لضمان سلامة ونجاح الطلاب في اجتياز الامتحانات الرسمية بسهولة ويسر.