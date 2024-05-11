وزارة التربية الوطني الجزائرية.. سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024 بالاسم الكودي

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الموعد الرسمي سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024، بالإضافة إلى استدعاء شهادة البكالوريا، وقد حرصت الوزارة على توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بسحب الاستدعاءات للطلاب الجزائريين بهدف تسهيل العملية على الطلاب وتقديم الدعم والتوجيهات اللازمة لهم

خلال فترة الامتحانات بما في ذلك اختبارات شهادة التعليم المتوسط والمراحل الأخرى تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسهيل العملية التعليمية وتقديم الدعم للطلاب، خلال فترة الامتحانات وتعزيز الشفافية في إجراءات سحب الاستدعاءات، وتعكس الجهود المبذولة التزام الحكومة بتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب تسهم في تحقيق نجاحهم وتطوير مهاراتهم الأكاديمية.

سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن المواعيد الرسمية سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024 وشهادة البكالوريا، حيث سيتم سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط يوم الأحد الموافق 5 مايو في حين سيتم سحب استدعاء شهادة البكالوريا يوم الخميس 9 مايو.

وقد أكدت الوزارة أنه لا يمكن سحب الاستدعاءات إلا عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات، أو من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة التي أطلقتها الوزارة للطلاب، كما أوضحت الوزارة أنه تم إلغاء سحب الاستدعاءات بشكل ورقي بشكل نهائي، وأصبح من الضروري على الطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي والقيام بعملية التسجيل سحب الاستدعاء.

رابط سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024

قامت وزارة التربية الجزائرية بنشر سلسلة من الخطوات الضرورية التي يجب على الطلاب اتباعها سحب الاستدعاء الخاص بهم وتشمل هذه الخطوات ما يلي: