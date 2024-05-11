«قرار صادم».. وزارة الحج والعمرة تكشف عن آخر موعد لإيقاف إصدار تأشيرات العمرة 1445 بالمملكة العربية السعودية.. بادر بالحجز!!
أخبار هامة تتعلق بوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حيث تم الإعلان عن توقيف إصدار التأشيرات الخاصة بالعمرة للعام 1445 هـ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية تم الكشف عن الموعد النهائي الذي يسمح للأفراد بدخول الأراضي السعودية بعد التشاور الجاد بين الجهات المعنية، الهدف الرئيسي من هذه الخطوة الحكومية هو تنظيم الرحلات المقبلة للعمرة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للزوار للمزيد من التفاصيل حول هذا القرار وكل ما يتعلق به، يمكنك الاطلاع على المعلومات التالية.
ما هو موعد إيقاف إصدار تأشيرات العمرة 1445 بالمملكة العربية السعودية
أصدرت وزارة الحج والعمرة إعلانا بشأن تحديد موعد إيقاف منح تصاريح العمرة للعام الجاري، حيث من المتوقع أن يكون في اليوم الخامس عشر من شهر ذو القعدة كما أكدت الوزارة أن صلاحية تأشيرات العمرة ستكون لمدة ثلاثة أشهر، مع التأكيد على أن يوم 29 من ذو القعدة سيكون آخر يوم لصلاحية هذه التأشيرات بعد هذا التاريخ، لن يسمح للوافدين بأداء العمرة أو الإقامة في المملكة العربية السعودية.
طريقة التسجيل للحصول على تأشيرة العمرة 1445 ه
يمكن للأشخاص اتباع بعض الخطوات للتسجيل للحصول على تأشيرات العمرة، والتي تشمل ما يلي:
- يمكنك بداية العملية عبر الولوج إلى موقع نسك الرسمي.
- ومن ثم الضغط على تقديم طلب للحصول على التأشيرة.
- اختر جنسيتك من القائمة المتاحة، ثم حدد بلد إقامتك الحالي.
- اختر السؤال المناسب لمعرفة ما إذا كنت تقيم في أحد دول مجلس التعاون الخليجي أم لا، ولا تنسى تزويد كافة المعلومات المطلوبة بدقة.
- اختر مقدمي الخدمات للباقات، ومن ثم انتقل إلى قائمة الأفراد.
- بعد ذلك، اضغط على الفنادق واختر الفترة الزمنية المناسبة وفئة الإقامة، واملأ باقي المعلومات المطلوبة.
- في هذه المرحلة، اختر نوع التأشيرة المناسب واطلع على جميع العروض المتاحة في القائمة المعروضة على الشاشة.