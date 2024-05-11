«قرار صادم».. وزارة الحج والعمرة تكشف عن آخر موعد لإيقاف إصدار تأشيرات العمرة 1445 بالمملكة العربية السعودية.. بادر بالحجز!!

أخبار هامة تتعلق بوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حيث تم الإعلان عن توقيف إصدار التأشيرات الخاصة بالعمرة للعام 1445 هـ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية تم الكشف عن الموعد النهائي الذي يسمح للأفراد بدخول الأراضي السعودية بعد التشاور الجاد بين الجهات المعنية، الهدف الرئيسي من هذه الخطوة الحكومية هو تنظيم الرحلات المقبلة للعمرة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للزوار للمزيد من التفاصيل حول هذا القرار وكل ما يتعلق به، يمكنك الاطلاع على المعلومات التالية.

ما هو موعد إيقاف إصدار تأشيرات العمرة 1445 بالمملكة العربية السعودية

أصدرت وزارة الحج والعمرة إعلانا بشأن تحديد موعد إيقاف منح تصاريح العمرة للعام الجاري، حيث من المتوقع أن يكون في اليوم الخامس عشر من شهر ذو القعدة كما أكدت الوزارة أن صلاحية تأشيرات العمرة ستكون لمدة ثلاثة أشهر، مع التأكيد على أن يوم 29 من ذو القعدة سيكون آخر يوم لصلاحية هذه التأشيرات بعد هذا التاريخ، لن يسمح للوافدين بأداء العمرة أو الإقامة في المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل للحصول على تأشيرة العمرة 1445 ه‍

يمكن للأشخاص اتباع بعض الخطوات للتسجيل للحصول على تأشيرات العمرة، والتي تشمل ما يلي: