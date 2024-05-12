اخر الاجراءات التي تمت في التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية في القري والمدن

تم الإعلان عن فتح باب للتقديم على التصالح في مخالفات البناء وبناء عليه يزداد الإقبال بشكل كبير من قبل المواطنين من أجل فتح الملف والتقديم، وجاء ذلك بعدما أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن الانتهاء من آخر استعدادات خاصة بقانون التصالح الجديد الصادر لعام 2023 بحيث تم وضع البنود الجديدة الخاصة بذلك القانون.

التصالح في مخالفات البناء

جاء قرار الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر برقم 187 لسنة 2023، وبناء على ذلك فإنه من المتوقع أنه بداية من يوم 7 مايو القادم سيتم فتح باب التقدم للتصالح، بعدما تنتهي إجازة عيد العمال وشم النسيم وبداية ممارسة العمل مرة ثانية، ويتم تقديم طلبات التصالح من خلال المراكز التكنولوجية التي تقع في المراكز والمدن.

وتم تحديد الأوراق التي يتم من خلالها التقديم على للتصالح وهي كالتالي:

بطاقة الرقم القومي للمتقدمين للتصالح.

بالإضافة للتقرير الهندسي الذي يوضح السلامة الإنشائية الخاصة بالمبنى.

تقديم الإيصال الخاص برسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح.

الرسومات المعمارية لأعمال المخالفة من مكتب هندسي نقابي.

شهادة توضح التغييرات المكانية مع توضيح تاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح.

رسوم فحص التصالح في مخالفات البناء

وتم تحديد الرسوم التي يتم سدادها لفحص التصالح في مخالفات البناء طبقًا لمساحة البناء، وجاءت كالتالي: