أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 رابط الاستعلام متاح الآن

تعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق حيث أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق نظام جديد للإعلان عن أسماء الأشخاص المشمولين بالدفعة الأخيرة من برنامج الدعم الاجتماعي للعام 2024، وذلك في إطار الجهود المتزايدة التي تبذلها الوزارة لرعاية المواطنين، وخصوصا الذين يواجهون تحديات في الحصول على عمل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تم تخصيص هذه الدفعة للمستحقين وفق شروط محددة يجب توافرها، مما أثار اهتمام الكثير من المواطنين لتسجيل أسمائهم وتقديم الطلبات للحصول على هذه المساعدات. سنتابع في الفقرات التالية تفاصيل هذه العملية بشكل مفصل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الآلية المتبعة للاستعلام عن المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يهدف إلى دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على هذا الدعم، ويجري حاليا تدقيق البيانات المقدمة للتأكد من استحقاقهم، تتم هذه العملية وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “مظلتي“.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية والنقر على خيار “المساندة في الخدمات الاجتماعية”.

الضغط على “استعلام”.

التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة.

الشروط الواجب توافرها

بعد معرفتك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق وفيما يتعلق بالمعايير اللازمة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق، فقد وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب على المواطنين الالتزام بها لتحديد الأشخاص المؤهلين للخدمات، وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط: