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“ألحق الشدات المجانية PUBG” خطوات شحن شدات ببجي مع أقوى تحديث لعبة ببجي على الجوال والكمبيوتر
خطوات شحن شدات ببجي
أن تحميل لعبة ببجي PUBG في جميع الدول العربية والعالمية أصبح بالأمر الهام ومع استمرار والإقبال الكبير على لعبة PUBG وإيرادات تجاوزت 6 مليار دولار في عام 2021، تظل اللعبة خيار مفضل للعديد من اللاعبين حول العالم، وتستمر الشركة المنتجة في تطويرها لتقديم تجربة ألعاب إلكترونية مثيرة ومحدثة باستمرار، وكما أن اللعبة تقدم شحن الشدات من أجل الحصول على الكثير من الأسلحة والملابس والسكنات يمكنك الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة ولكن معنا سوف نوضح إليكم كيفية تحديث اللعبة مع توفير كيفية التحميل للاندرويد والايفون
خطوات تحميل لعبة ببجي 2024
لمستخدمي Android
- افتح تطبيق Google Play Store على جهازك.
- استخدم شريط البحث في أعلى متجر Google Play لكتابة “ببجي” واضغط على البحث.
- تأكد من أن اللعبة التي تظهر هي الإصدار الصحيح الذي تريد تحميله (قد يكون هناك العديد من الألعاب المشابهة).
- انقر على “تثبيت” لبدء عملية تحميل اللعبة وتثبيتها على جهازك.
لمستخدمي iOS
- افتح تطبيق App Store على جهازك الـ iOS.
- استخدم شريط البحث لكتابة “ببجي” وابحث.
- تحقق من التفاصيل للتأكد من أنك تختار الإصدار المطلوب من اللعبة.
- اضغط على “الحصول عليها” ثم “تثبيت” لبدء عملية تحميل وتثبيت اللعبة.
كيفية تحميل تحديث PUBG Mobile
- حذف الإصدارات السابقة: إذا كنت ترغب في التحديث، يفضل حذف الإصدارات القديمة للحصول على تجربة أفضل.
- تنظيف الخرائط والملفات: اختر خيار التنظيف لإزالة الخرائط والملفات القديمة، مما يسهل تحميل التحديثات الجديدة.
- تحميل التحديثات: بعد التنظيف، قم بتحميل التحديثات الجديدة، والتي عادة ما تتضمن خرائط جديدة وتحسينات على اللعبة.
- تغيير البريد الإلكتروني للمتجر: قد تحتاج أحيانًا إلى تغيير البريد الإلكتروني المرتبط بمتجر التطبيقات لتسريع عملية التحديث.
- حذف الملفات المؤقتة: ينصح بحذف الملفات المؤقتة المرتبطة باللعبة لضمان تحديث سلس.