“ألحق الشدات المجانية PUBG” خطوات شحن شدات ببجي مع أقوى تحديث لعبة ببجي على الجوال والكمبيوتر

أن تحميل لعبة ببجي PUBG في جميع الدول العربية والعالمية أصبح بالأمر الهام ومع استمرار والإقبال الكبير على لعبة PUBG وإيرادات تجاوزت 6 مليار دولار في عام 2021، تظل اللعبة خيار مفضل للعديد من اللاعبين حول العالم، وتستمر الشركة المنتجة في تطويرها لتقديم تجربة ألعاب إلكترونية مثيرة ومحدثة باستمرار، وكما أن اللعبة تقدم شحن الشدات من أجل الحصول على الكثير من الأسلحة والملابس والسكنات يمكنك الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة ولكن معنا سوف نوضح إليكم كيفية تحديث اللعبة مع توفير كيفية التحميل للاندرويد والايفون

خطوات تحميل لعبة ببجي 2024

لمستخدمي Android

افتح تطبيق Google Play Store على جهازك.

استخدم شريط البحث في أعلى متجر Google Play لكتابة “ببجي” واضغط على البحث.

تأكد من أن اللعبة التي تظهر هي الإصدار الصحيح الذي تريد تحميله (قد يكون هناك العديد من الألعاب المشابهة).

انقر على “تثبيت” لبدء عملية تحميل اللعبة وتثبيتها على جهازك.

لمستخدمي iOS

افتح تطبيق App Store على جهازك الـ iOS.

استخدم شريط البحث لكتابة “ببجي” وابحث.

تحقق من التفاصيل للتأكد من أنك تختار الإصدار المطلوب من اللعبة.

اضغط على “الحصول عليها” ثم “تثبيت” لبدء عملية تحميل وتثبيت اللعبة.

كيفية تحميل تحديث PUBG Mobile