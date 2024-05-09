اختبر قوة ملاحظتك وأوجد القطة المختلفة في الصورة خلال 30 ثانية فقط

يجب دائمًا أن نستغل أوقات فراغنا في أشياء تعود بالنفع علينا، والألغاز البصرية أفضل الألعاب التي يمكننا ممارستها أثناء أوقات الفراغ لأنها تساعد على تنشيط العقل وتحسين الذاكرة واختبار قوة الملاحظة لدى الصغار والكبار، واليوم نستكمل معكم سلسلة الألغاز البصرية ونقدم لكم لغز جديد ورائع من سلسلة الألغاز التي تتطلب العثور على عنصر مختلف في الصورة، والقطة هي العنصر المطلوب العثور عليه في لغز اليوم.

أوجد القطة المختلفة في الصورة

في هذا اللغز نقدم لكم صورة، وتحتوي هذه الصورة على الكثير من القطط المتشابهة، ويوجد قطة واحدة فقط مختلفة في هذه الصورة، وكل ما عليك في لغز اليوم هو العثور على القطة المختلفة خلال 30 ثانيه فقط.

والآن ابحث عن القطة المختلفة من خلال الصورة التالية:

جواب اللغز

انتهى الآن الوقت المحدد للعثور على القطة المختلفة وهو 30 ثانية.

ها تمكنت من العثور على القطة المختلفة أم لا؟

يمكنك إخبارنا بذلك في التعليقات، ويمكنك أيضًا إخبارنا بالمدة التي استغرقتها حتى تتمكن من العثور على القطة المختلفة.

وإذا لم تتمكن من العثور على القطة المختلفة يمكنك المحاولة مرة أخرى ربما تتمكن من العثور عليه.

والآن سوف نقدم جواب هذا اللغز للأشخاص الذين فشلوا في العثور على القطة المختلفة.

ويمكنك رؤية القطة المختلفة في العمود الأول من يمين الصورة، وهي القطة الموجودة منتصف هذا العمود، وجاء الاختلاف في عين القطة.

وحتى يصبح الأمر أكثر وضوحًا قمنا بتحديد الإختلاف الموجود في القطة بدائرة من خلال الصورة التالية:

والآن وبعد أن انتهينا من هذا اللغز، أخبرنا في التعليقات:

هل كان هذا اللغز ممتع أم لا؟