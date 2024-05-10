كل ما يخص تحديث في واتساب الجديد .. مميزات كثيرة لسه محدش واخد باله منها
تحديث في واتساب
تحديث في واتساب يتم من خلال استخدام أحدث إصدار من الواتساب بحيث يضم الكثير من الخصائص المضافة للتحديث الجديد، مع وجود طرق لحل الكثير من المشكلات التي توجد في الإصدار القديم، لذلك هناك مجموعة من الأدوات التي تساعد في تشغيل الإصدار الجديد للتطبيق، وبحيث يتم تسجيل رقم الهاتف ليتم استخدام أحدث إصدار من التطبيق.
تحديث في واتساب
تحديث في واتساب يتم من خلال متجر بلاي عبر تنزيل التحديث الأخير للتطبيق الذي يساعدك في استخدام مجموعة كبيرة من المميزات الموجودة في التطبيق منها مشاركة الصور والملفات وإجراء المحادثات الجماعية مع الأصدقاء.
كما يمكن من خلاله إخفاء الحالة عن بعض الأصدقاء في حالة رغبتك في ذلك و إخفاء آخر وقت للظهور مما يمنحك الخصوصية في إخفاء ما ترغب في إخفاءه عن الأصدقاء، خاصة أن تطبيق الواتساب من أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تحوز. بنسبة استخدام كبيرة من قبل العديد من المستخدمين لما يحتويه التطبيق من العديد من المميزات المختلفة المتاحة في التطبيق.
مميزات تحديث في واتساب
هناك الكثير من المميزات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها من خلال تحديث في واتساب آخر نسخة من التطبيق المتوفرة عبر متجر بلاي وآبل استور ليتم تحديث آخر نسخة من التطبيق، ومن تلك المميزات ما يلي:
- إمكانية إخفاء الحالة عن ما ترغب من جهات الأتصال ومشاركتها مع عدد محدد،
- مشاركة عدد لا محدود من المستندات والملفات الصوتية مع الأصدقاء.
- إجراء المحادثات الجماعية مع الأصدقاء.
- تحميل المزيد من الثيمات المختلفة لاستخدامها في الدردشة مع الأصدقاء.
- إخفاء يتم الكتابة أو تسجيل مقطع صوتي.
- بحيث يحتوي التحديث الأخير من التطبيق على مجموعة مختلفة من المميزات المتوفرة في آخر نسخة محدثة من التطبيق مما زاد من نسبة تحميل آخر نسخة محدثة بشكل كبير من قبل المستخدمين.