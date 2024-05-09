تشغيل حسابين واتساب علي جهاز واحد .. ميزة واتس اب مدهشة محدش اكتشفها!!

بحث العديد من الأشخاص في الآونة الأخيرة عن طريقة تشغيل حسابين واتساب علي جهاز واحد وجاء ذلك بعد أن قامت شركة ميتا بإتاحة استخدام حسابين على تطبيق الواتساب بالنسبة للأندرويد، فلا يحتاج بعد الآن أن يقوم الشخص باستخدام هاتفين، ولكن عبر هاتف جوال واحد فحسب يمكن فتح 2 حساب للواتساب لاستخدام حساب للعائلة والحساب الآخر يتم استخدامه للأعمال، فتابعوا معنا خلال المقال نوضح طريقة استخدام 2 حساب واتساب على هاتف محمول واحد.

تشغيل حسابين واتساب علي جهاز واحد

هناك طريقة محددة يجب اتباعها، وهي أن يتم استخدام هاتف محمول يحتوي على 2 شريحة، بالإضافة إلى أنه يجب في المرة الأولى فحسب استخدام هاتف آخر حتى يتمكن من استقبال كلمة السر لفتح حسابه على تطبيق الواتساب:

من هاتف الأندرويد قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق الواتساب.

بعد ذلك يجب أن تقوم بالضغط على علامة الـ 3 نقاط، وسوف تجد هذه العلامة في أعلى الشاشة.

أمام صورة الحساب الشخصي سوف تجد سهم، قم بالنقر عليه.

قم بالضغط على إضافة حساب واتساب.

يجب أن تقوم بالنقر بعد ذلك على الموافقة على شروط الخدمة.

بعد ذلك يجب أن تقوم باختيار الدولة.

ثم إدخال رقم الهاتف الجديد.

من المفترض بعد ذلك أن تستقبل رسالة التحقق، ويجب أن تقوم بكتابة المعلومات الخاصة بحسابك الجديد.

كيفية التبديل بين حسابين واتساب بدون تسجيل خروج

أصبح يمكنك أن تقوم بالتبديل بين الحسابات ولا تحتاج إلى أن تقوم بالخروج من إحدى الحسابات لتسجيل الدخول للآخر، من القائمة الرئيسية يمكنك بكل سهولة أن تقوم بتشغيل حسابين واتساب على جهاز واحد بعد إنشائهما، فيمكنك أن تضغط على علامة الـ 3 نقاط، وبعد ذلك أن تقوم بالضغط على تبديل الحسابات أو Switch accounts.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية توضيح كيفية تشغيل حسابين واتساب علي جهاز واحد بعدما أصدرت الشركة إمكانية استخدام أكثر من حساب واتساب على هاتف محمول واحد فحسب، ومن الجدير ذكره أن هذه الميزة ساعدت الكثير من مستخدمي تطبيق الواتساب على حمل هاتف محمول واحد فحسب بدلًا من إثنين لاستخدام أكثر من حساب واتساب.

ميزة تشغيل حسابين واتساب على جهاز واحد

وأخيرا سيسمح لك تطبيق الواتساب بإضافة حسابين الي جهاز واحد وذلك إذا كان لديك رقم هاتف آخر أو هاتف يدعم الشرائح المزدوجة، وذلك بعد التحديث التي اضافته شركة ميتا والذي ساعد في إضافة ميزة جديدة إلى الواتساب وهي تشغيل حسابين واتساب على جهاز واحد، ومن الآن لن تضطر إلى استخدام هاتف آخر أو تسجيل الخروج من الحساب باستمرار، ومن الأشياء التي يجب ملاحظتها لاستخدام حساب واتساب مزدوج أنك ستحتاج إلى رقم هاتف اخر ويجب أن يكون الهاتف يدعم ميزة الشرائح المزدوجة.