“رســمــيــااا“ التقويم الدراسي 1446 وزارة التعليم وموعد بداية العام الدراسي الجديد

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن التقويم الدراسي 1446 وزارة التعليم كما أوضحت أنه من المقرر استعادة نظام الفصلين بدلا من الثلاث فصول، كما أوضحت أيضا عن موعد العطلات وعدد الأسابيع الدراسية، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث 1445.

التقويم الدراسي 1446 وزارة التعليم

وفقا لما أوضحته الجهات المسؤولة أنها بانتظار الرد من قبل الوزارة على اعتماد نظام الفصلين بدلا من الثلاث فصول وبناء على ذلك سوف تقوم الجهات التعليمية بوضع جدول دقيق والذي يوضح موعد بدء ونهاية العام الدراسي الجديد، كما أنه سوف يوضح أيضا عدد الأسابيع الدراسية وموعد العطلات التي سوف يشهدها هذا العام ولكن حتى الوقت الحالي لم يتم الإعلان رسمي عن تلك التفاصيل وبمجرد أن يقوم مجلس الوزراء باعتماد التقويم الجديد سوف يتم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1446

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 1446 والذي من المقرر أن يبدأ من يوم الأحد الموافق 14 من صفر 1446، الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بإطلاق التقويم الدراسي بصيغة pdf وذلك تسهيلا على الطلاب والمعلمين الوصول إلى التقويم وتحميله والاحتفاظ بنسخة منه لديك.

نهاية الفصل الدراسي الثالث 1445

صرحت الوزارة عن أنه من المقرر نهاية الفصل الدراسي الثالث 1445 عقب الانتهاء من الامتحانات وذلك سوف يكون يوم الإثنين الموافق 4 من ذي الحجة 1445.