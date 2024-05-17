“توزيع 20 مليون دينار فوري“ بشرى سارة يقدمها “مصرف الرافدين” لهذه الفئات من الموظفين!!

تم الإعلان عن إتاحة قروض مصرف الرافدين في العراق تحت إشراف وتوجيه الحكومات العراقية لعدد كبير من الشباب الذين يرغبون في إنشاء مشاريع خاصة بهم ويملكون الأفكار لذلك أو يمتلكون مشروع بالفعل ولكنهم يريدون تطويره، ولذلك يمكن إعطاء هؤلاء الأفراد قرض من المصرف قد يصل إلى 20 مليون دينار عراقي، وتستهدف الحكومة إلى الاستفادة من تلك المشاريع الصغيرة وتنميتها حتى تعود على الاقتصاد القومي بالفائدة، بالإضافة إلى أن تلك القروض تكون تحت نسبة فائدة قليلة جداً بهدف التيسير على الشباب وكذلك مدة سداد القرض قد تمتد حتى 10 سنوات.

قروض مصرف الرافدين

للحصول على قروض مصرف الرافدين والاستفادة منها يمكن ذلك من خلال القيام بالإجراءات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الرافدين.

ثم كتابة المعلومات المطلوبة لتسجيل الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة ريادة.

بعد ذلك سوف يتم فتح نموذج التقديم يتم ملأه بالمعلومات الصحيحة وتحديد قيمة القرض المراد الحصول عليها وأيضا تحديد المدة التي سيتم سداد القرض خلالها.

بعد الانتهاء من كل الخطوات السابقة يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط الحصول على قرض من مصرف الرافدين

حددت الحكومات مجموعة من الشروط للتأكد من استحقاق المتقدم للحصول على القرض، وتلك الشروط هي ما يلي: