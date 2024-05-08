«استعلم الان عن غرامة سياراتك» طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق 2024 عبر منصة أور الحكومية

وفرت الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق 2024 خلال الأيام السابقة، وذلك من أجل التيسير والتسهيل على أصحاب المركبات، حيث يمكنهم معرفة قيمة الغرامات أو المخالفات المسجلة عليهم عبر الإنترنت، كما يمكن سدادها بكل سهولة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي التابع لهيئة المرور.

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق 2024

أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق 2024 عبر موقع معتمد قامت بتدشينه الوزارة، فعن طريقه يتمكن سائقي المركبات من القيام بعملية الاستعلام عن المخالفات المفروضة عليه بكل سهولة، كما يمكنه رفع شكوى أو اعتراض بشأن المخالفات المسجلة على مركبته، ولقد تتمثل خطوات الاستعلام في العناصر الآتية:

التوجه إلى المنصة الإلكترونية التابعة لهيئة المرور .

تسجيل الدخول ومن ثم اختيار الغرامات المرورية.

إدخال رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.

الضغط على خانة بحث، والانتظار لحين ظهور الكشف على الشاشة.

سيتم ظهور جميع المخالفات المرورية المسجلة برقم السيارة.

في حالة الرغبة في الحصول على الرقم الألماني الخاص بالمركبة لابد من التوجه إلى أقرب قسم مرور إلى منطقتك.

خطوات سداد المخالفات المرورية العامة الرقم الألماني 2024

وفرت الوزارة خدمة دفع وسداد جميع الغرامات المالية المفروضة على المركبة عبر الإنترنت، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على السائقين، وكذلك توفيراً للوقت والجهد الذي يمكن بذله عند التوجه إلى المقر نفسه، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك:

الانتقال إلى منصة أور الإلكترونية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في أماكنها المحددة.

ادخال رقم السيارة وباقي البيانات الأخرى، ومن ثم اختيار أيقونة الاستعلام من أجل معرفة القيمة المالية المراد سدادها.

الضغط على خانة تأكيد لكي يتم حفظ البيانات المدخلة.

الضغط على أيقونة الدفع الإلكتروني.

اختيار الطريقة التي تتناسب معك ومن ثم تسجيل البيانات الخاصة بالبطاقة، والضغط على خانة دفع.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

يجب معرفة أن قيمة غرامات المرور العامة تختلف حسب نوع الغرامة وقد أوضحتها مديرية المرور، وهذه الغرامات هي:

من يقود السيارة تحت تأثير الكحول سوف يدفع غرامة بقيمة 10000 دينار عراقي.

عدم الالتزام بالاشارة الحمراء فسوف يدفع 5000 دينار عراقي غرامة.

أما في حالة عدم وضع حزام الأمان فسوف يتم دفع غرامة بقيمة 2500 دينار عراقي.

عقوبة عدم سداد غرامات المرور في موعدها

في حال التخلف عن سداد المخالفات المرورية في وقتها المحدد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، التي أهمها التالي: