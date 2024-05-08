قائمة بجميع الاسماء .. استعلم عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 وما هي شروط الاستفادة من منصة مظلتي

تصدرت أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينتظر جميع المستفيدين في العراق الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية، وترجع أهمية هذه الوجبة في تقديمها الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين العراقيين، ويتم ذلك عن طريق توافق الضوابط والشروط مع المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وفرت الحكومة العراقية خدمة إلكترونية للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة على منصة مظلتي العراقية، حيث يقوم المواطنين المتقدمين على دعم الرعاية الاجتماعية التحقق من حالة الطلب من خلال مراجعة كشوفات المشمولين في الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، وذلك عبر القيام بالخطوات التي تلي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني ل منصة مظلتي من الرابط الرسمي أو عبر مواقع البحث.

النقر على القائمة الرئيسية واختيار خدمات الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة المراد التحقق عن أسماء المشمولين بها.

حدد المحافظة التابع لها المستفيد وقم بتدوين جميع البيانات المطلوبة كل منها في المكان المخصص بطريقة صحيحة.

في النهاية يتم النقر على تبويب استعلام في نهاية نافذة الاستعلام.

بمجرد ظهور النتائج ستظهر كشوفات تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية مع ذكر حالة طلب المستفيد.

شروط الرعاية الاجتماعية لاستحقاق دعم الوجبة الأخيرة

يتطلب استحقاق المواطنين العراقيين دعم الرعاية الاجتماعية شروط محددة، حيث يلزم أن تنطبق شروط الحكومة العراقية على المتقدمين للاستفادة من الرعاية الاجتماعية ودعم الوجبة الأخيرة، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

ينبغي على المتقدمين أن يكونوا حاملين للجنسية العراقية ومقيمين داخل الدولة.

لابد للرجال المتقدمين أن تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر عامًا إلى ما يقارب ستين عامًا بحد أقصى، كما ينبغي على السيدات أن تكون أعمارهم بين خمسة عشر إلى خمسة وخمسين عامًا.

ينبغي ألا يمتلك المتقدم على الدعم سجل تجاري أو عقارات وأصول غالية الثمن.

المستندات اللازمة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

بعد التعرف على طريقة الاستعلام على اسماء الرعاية الاجتماعية، يجب التعرف على المستندات والأوراق اللازمة للحصول على الدعم من دولة العراق، والتي منها:

البطاقة الشخصية للمتقدم.

الحصول على الإقامة الدائمة في العراق.

إحضار إثبات من السجل المدني للحصول على الدعم.

ضرورة التنوية: يمكن تنزيل الكشوف على الجهاز وذلك بالضغط على تنزيل ومن خلال تلك الخطوات يمكن للمواطنين الاستعلام على أسمائهم فى الرعاية الاجتماعية بسهولة وسرعة ويتم اعتماد تلك الأسماء من قبل الوزير بعد التدقيق فى الطلبات المقدمة من قبل المواطنين وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.