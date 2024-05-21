“سـجـــل هُنــــا فــورا drh.justice.gov.ma“ التسجيل في مباراة توظيف منتدبين قضائيين 2024 بالمغرب

يتساءل عدد كبير من المواطنين داخل دولة المغرب عن مباراة توظيف منتدبين قضائيين 2024 والتي قامت بإطلاقها وزارة العدل وذلك من أجل مساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل جيدة وتحسين الوضع الاقتصادي لديهم، لذلك بناء على طلبكم سوف نوضح لكم اليوم خطوات التسجيل في مباراة المنتدبين والشروط اللازمة.

مباراة توظيف منتدبين قضائيين 2024

قامت وزارة العدل في المغرب بالإعلان عن خطوات التسجيل في مباراة المنتدبين والتي تكون على النحو التالي:

أولا يجب على المتقدم زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بمديرية الموارد البشرية والتابعة إلى وزارة العدل. قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية الخاص بك وكلمة السر، أما في حال إذا كانت أول مرة لديك انقر على خيار مستخدم جديد وقم باتباع الخطوات. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خانة التقديم على المباراة. بعد ذلك يرجى ملء استمارة التقديم من خلال إدخال البيانات المطلوبة. قم بإرسال الأوراق المطلوبة. أخيرا اضغط على تسجيل الطلب وسوف يصلك رسالة بالتأكيد على البريد الإلكتروني الذي قمت بإدخاله.

شروط التقديم في مباراة المنتدبين بالمغرب

إذا كنت تريد التقديم على مباراة المنتدبين يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك وهي:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 18 عام وحتى 45 عام.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل شهادة في مجال العلوم القانونية أو الشريعة بالإضافة إلى تخصص الاقتصاد والإدارة.

يجب العلم أنه سوف يتم قبول بنسبة 7٪ من ذوي الهمم، بينما سوف يتم قبول 25٪ من المقاومين والمتبني من

الأمة بالإضافة إلى الجندي السابق أو المحارب القديم.

يرجى تقديم شهادة خبرة في المنصب المقدم إليه.

المستندات المطلوبة للتقديم على مباراة المنتدبين