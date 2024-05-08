اعرف الآن … موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق لطلاب المرحلة الإبتدائية والثالث متوسط وفقا لوزارة التربية والتعليم

لقد قامت الوزارة العراقية لشؤون التعليم بالإعلان عن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق، بالإضافة إلى تحديد الجداول الخاصة بكل مرحلة تعليمية دراسية، وبذلك تم تحديد موعد بداية الامتحانات في يوم سبعة وعشرين من أبريل الحالي 2024، وأن يتم انتهاء كافة الصفوف والمراحل الدراسة الامتحانات وفقًا لجدول المحدد والمعلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق للصف السادس

قامت الهيئة العامة العراقية للامتحانات بالتعاون مع وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن موعد بدء اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري 2024، وذلك لجميع الصفوف الدراسية المنتهية أو الغير منتهية، بالإضافة إلى نشر الجداول المعتمدة من الوزارة العراقية للتعليم، كما أن هذه الجداول تشمل المرحلة الإبتدائية والصف الثالث متوسط والصف السادس الإعدادي، ولقد تم الإعلان رسميًا عن جدول امتحانات طلاب الصف السادس المرحلة الإبتدائية وكذلك السادس الإعدادي من قبل الوزارة، وجاءت مواعيد الامتحانات كالتالي:

تقرر بدء الامتحانات الشفهية لطلاب السادس الإعدادي قبل انتهاء العام الدراسي بأسبوع على الأقل، حيث ستكون الامتحانات الشفهية للطلاب خلال اليوم الدراسي الطبيعي.

بالإضافة إلى تحديد موعد الاختبارات النهائية لنهاية العام لطلاب السادس الإعدادي لتكون في يوم الأحد الموافق يوم اثنا عشر من شهر مايو عام 2024.

من المقرر لطلاب السادس الإبتدائي أن يخضعوا إلى الامتحانات الشفهية في المدرسة خلال آخر أسبوع من الدراسة وقبل موعد الامتحانات بمدة كافية.

اختبارات نهاية العام المتعلقة بالسادس الإبتدائي ستكون في يوم الخميس الموافق يوم اثنين مايو 2024.

موعد امتحانات الصف الثالث المتوسط بالمدارس العراقية 2024

أعلنت وزارة التعليم في العراق عن مواعيد الامتحانات النهائية لهذا العام 2024، حيث أن طلاب الثالث المتوسط ستبدأ الامتحانات النهائية في يوم الثلاثاء واحد وعشرين من مايو 2024 على أن ينتهي الجدول المقرر في يوم الأربعاء خمسة من يونيو 2024، وقد تم نشر جدول المواعيد ومواد الامتحانات بشكل رسمي على بوابة التربية والتعليم العراقية.

امتحانات الصفوف الإعدادية الوسطى

سيتم إجراء اختبارات الصفوف الإعدادية الوسطى في يوم الثلاثاء الذي يصادف التاسع والعشرين من مايو لعام ألفين وأربعة وعشرين.

ستجرى الاختبارات الختامية للصفوف التي لم تصل إلى مرحلة التخرج يوم الخميس، الثاني من مايو لعام ألفين وأربعة وعشرين.

وفي حال تزامن أيام الامتحانات مع عطلة رسمية، سيتم تأجيل الامتحان إلى اليوم التالي وفقًا لتسلسل المواد في الجدول المقرر، وتبدأ جميع الامتحانات في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي لبغداد، سواء كان الطالب داخل العراق أو خارجه.