“منـــحة 300 دينار هُنـــــــا social.gov.tn“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس وزارة الشؤون الاجتماعية

منحة 300 دينار 2024 تونس، قامت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في منحة 300 دينار تونسي المقدمة إلى المواطنين لإعانتهم على تخطي الظروف المعيشية الصعبة التي ترتبت على التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم في الفترات الماضية، وقد حرصت الوزارة من ذلك على أن لا يتأثر مواطنو الدولة بتلك الظروف بشكل كبير كما حدث في دول أخرى، وبالتالي نتج عنه تعرضهم إلى كثير من المشكلات الصحية والاجتماعية.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس وزارة الشؤون الاجتماعية

وقد كانت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية قد طبقت هذه منحة 300 دينار 2024 تونس من بداية عام 2018، وخصصت ميزانية محددة لها وكانت تستهدف منها مجموعة من الفئات والتي في الأساس تعاني من الدخل الشهري المحدود، وقد كانت تخطط الوزارة أن تلك المنحة سوف تصرف لمدة سنة كاملة فقط ولكن قررت فيما بعد أن يتم صرفها مرة أخرى وقامت بتوسيع القاعدة المستفيدة منها لتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل وكبار السن، وذلك حيث تحرص على توفير كافة سبل الراحة إلى تلك الفئات السابق ذكرها.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونسي

أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل في المنحة بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق القيام بالإجراءات الآتية: