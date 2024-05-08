«اعرف مخالفاتك » النيابة العامة تكشف طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة إلكترونياً

كشفت النيابة العامة التابعة لوزارة الداخلية طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال خدمات المرور الإلكترونية، وذلك لجميع المواطنين وبالمجان، ويأتي هذا من منطلق التسهيل والتيسير على أصحاب المركبات الراغبين في معرفة قيمة الغرامات المفروضة عليهم وسدادها داخل المحافظات، حيث تحرص الجهات المعنية إلى توفير جميع الاحتياجات والخدمات بشكل أسهل وأسرع لكل المواطنين.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

أعلنت الوزارة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع خدمات المرور الإلكتروني، فمن أجل التماشي مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم كله واستكمالاً لمنظومة التحول الرقمي تم تدشين العديد من المنصات الإلكترونية، والتي من خلالها يتم قضاء مصالح المواطنين بكل سهولة وبشكل أسرع من السابق، ومن ضمن تلك الخدمات التي طرحتها الجهات المختصة خدمة الاستفسار عن المخالفات المرورية ويتم ذلك على النحو التالي:

زيارة موقع النيابة العامة الإلكتروني مباشرة من هنا .

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية

تحديد خيار الاستعلامات.

إدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة.

تسجيل رقم رخصة القيادة.

الضغط على خانة مجموع المخالفات.

سيتم ظهور إجمالي المخالفات المفروضة على تلك السيارة.

خطوات دفع المخالفات المرورية إلكترونياً

أصبح الآن اللجوء إلى استخدام الخدمات المميكنة من الأمور الضرورية والأكثر انتشاراً بين الجميع، وبات الاستغناء عن الخدمات الورقية أمر لابد منه، وذلك نظراً لما تمنحه الخدمات المميكنة من امتيازات للمستخدمين من حيث توفير الوقت والجهد، فمن أجل هذا قامت الوزارة بتدشين العديد من المنصات الإلكترونية التي من ضمنها موقع النيابة العامة الآلي، فمن خلاله يتمكن المستخدم من تقديم تظلم أو اعتراض على قيمة الغرامات المفروضة على مركبته، وكذلك يمكنه سدادها من خلالها، ويتم ذلك كالتالي:

الانتقال إلى موقع النيابة العامة الخاص بهيئة المرور .

تسجيل البيانات الشخصية بشكل صحيح.

القيام بإرسال طلب إلى المنصة، ومن ثم اختيار الطريقة الأنسب من طرق الدفع.

الضغط على خانة استكمال.

إدخال كل البيانات الخاصة ببطاقة الإئتمان من أجل الدفع

المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها وتدفع فورًا

مخالفة السير عكس الاتجاه عقوبة الحد الأقصى 3000 جنيه، والحد والأدنى 1000 جنيه ويصل إلى الحبس. التلاعب في أرقام وحروف اللوحة المعدنية، عقوبة الأقصى 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه، بإضافة تعليق السيارة لمدة 6 شهور. السير بالسيارة بدون ترخيص تكون عقوبة الحد الأقصى 3000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه. تعدي قائد السيارة على رجل المرور، عقوبة الحد الأقصى 1500 جنيه، والحد الأدنى 300 جنيه السير بالسيارة بفرامل غير صالحه، عقوبة الحد الأقصى 1500 جنيه والحد الأدنى فهو 300 جنيه. تركيب أجهزة إنذار مخالفة للقانون تكون عقوبة الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه. مخالفة تركيب سرينة هوائية عقوبة الحد الأقصى 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه مخالفة عدم ابلاغ قائد السيارة عن الحادث تسبب في وقوع إصابات، عقوبة الأقصى 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه تركيب ستائر في السيارة تحجب الرؤية عقوبة الحد الأقصى 100 جنيه والأدنى 20 جنيه

استعلام مخالفات المرور بالرقم القومي .

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لـ نيابة المرور .

2- اضغط على خدمة سداد المخالفات.

3- كتابة الرقم الخاص بالسيارة.

4- اضغط عرض المخالفات.

5- اختر المخالفات التي ستسددها.

6- اكتب طريقة الدفع.

7- الضغط على التأكيد.