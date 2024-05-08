جميع أسماء المقبولين هنا .. تحميل pdf كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة 2024 إلكترونياً، وذلك عن طريق منصة مظلتي، حيث تحرص الوزارة على توفير جميع متطلبات المواطن وتسعى إلى رفع مستوى معيشته ومنحه حياة كريمة، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط يلزم توافرها في المتقدم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

طرحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر شبكة الإنترنت، وذلك تسهيلاً وتيسيراً علي المتقدمين وحرصاً على سلامة أرواحهم التي يمكن إصابتها عند التكدس والازدحام أمام مقر المؤسسة، وبهدف مساعدة الأسر المحتاجة ومساندتهم في مواجهة أزمة غلاء الأسعار التي يمر العالم بها تم إطلاق هذه المبادرة، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المقبولين في الوجبة الأخيرة:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر هذا الرابط .

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المحدد.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

كتابة اسم المحافظة التي ينتمي لها المستعلم.

الضغط على خانة بحث، والانتظار لحين ظهور نتيجة الطلب.

النقر على أيقونة طباعة في حالة الرغبة بتحميل كشف الأسماء.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه وضعت الوزارة مجموعة من الشروط، وفقاً لها يتم قبول الطلبات، ولقد جاءت تلك الضوابط على النحو التالي:

امتلاك المتقدم الجنسية العراقية.

الإقامة بصفة دائمة داخل العراق.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، فلابد من عدم وجود أي مصدر دخل شهري ثابت عنده.

ألا تزيد قيمة دخله عن الحد المانع للمعاش.

ألا يقل عدد أفراد أسرته عن 4 أشخاص، ولابد من أن يكونوا صغار.

ألا يزيد سنه عن 60 عام وألا يقل عن 18 عام وذلك بالنسبة للرجال.

بينما المرأة لابد من ألا يزيد عمرها عن 55 عام وألا يقل عن 15سنة.

الأماكن الخاصة لصرف رواتب الرعاية الاجتماعية

يرغب العديد من الأشخاص في العراق المشمولين في برنامج الرعاية الإجتماعية بمعرفة الطريقة التي يتم من خلالها صرف الرواتب الرعاية الإجتماعية، حيث توجد إحدى الطرق البسيطة والسهلة من خلال إحدى مكاتب البريد في كافة أنحاء البلاد.

الفئات المستهدفة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق