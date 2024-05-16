“Whatsapp Gold V11.14“ تحديث واتساب الذهبي 2024 بمميزات خرافية آخر إصدار ضد الحظر || عيوب واتساب جولد

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق تحديث واتساب جديد وهو واتساب جولد والذي يقدم للمستخدمين العديد من المزايا الغير متوفرة في الواتساب الرسمي ولكن يجب العلم أنه قد يضر هاتفك وذلك لأنه يتم تحميله من خارج متجر التطبيقات وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

تحديث واتساب

يمكنك الآن تثبيت واتساب جولد والاستمتاع بالتحديثات العديد التي يقدمها والتي من أبرزها:

يوفر خاصية التحكم في وقت إرسال الرسالة وتلك الميزة غير متوفرة في الواتساب الرسمي.

يمكنك قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل.

يوفر ميزة مشاهدة الحالات المحذوفة أيضا.

من أبرز المزايا التي يقدمها واتساب جولد هو خاصية تحميل الحالات دون أن تقوم بطلبها من صاحبها.

يمكنك إلغاء الصحين الازرق مما يجعلك تقوم بقراءة الرسائل دون أن يعرف المرسل.

يوفر أيضا خاصية إلغاء مشاهدة الخالة وتلك الخاصية تجعلك تقوم بمشاهدة حالات أصدقائك دون علمهم

يمكنك من خلاله ارسال الملفات الكبيرة ومقاطع الفيديو أيضا، كما أنه يتيح لك أن تقوم بإرسال ما يقارب نحو 90 صورة في وقت واحد وذلك على عكس الواتساب الرسمي.

يوفر ميزة إلغاء آخر الظهور الخاص بك.

يمكنك فصل الإنترنت على تطبيق الواتساب فقط وذلك من خلال النقر على أيقونة الواي فاي الموجودة أعلى الوجهة الرئيسية.

يوفر لك مجموعة من الثيمات التي يمكنك استخدامها بكل سهولة.

يمكنك تغيير أيقونة التطبيق الخاص بك.

عيوب واتساب جولد

على الرغم من أن واتساب جولد يقدم الكثير من المميزات إلا أنه يمتلك بعض العيوب وهي: