هتلاقي اسمك هنا .. تنزيل جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي الرسمية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للعراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الآخيرة، بينما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الأسماء من خلال منصة مظلتي الالكترونية، حتي يتمكن المواطن في الحصول علي الدعم المقدم من الوزارة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدة خطوات يمكن الاستعانة بها في حالة يرغب أحد المواطنين بالاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك لحصولهم على قيمة الدعم المخصصة لهم، وبينما تتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

أولا، قم بالتوجه الى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من خلال الضغط فوق هذا الرابط.

ثانياً، بعد ذلك قم بالضغط فوق خانة نظام هيئة الحماية الاجتماعية.

ثالثاً، ثم قم بكتابة بيانات الاستعلام.

رابعاً، بعد ذلك أضغط فوق أيقونة بحث.

ما هي شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية بالعراق

هناك مجموعة من الشروط يجب استيفاؤها حتى يتمكن المواطنين من الحصول على الدعم، بينما تتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لابد أن يكون دخل المتقدم الشهري ليس أعلى من الحد المانع للحصول على الدعم.

يجب ألا يقل عمر المتقدم في الرعاية عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب الا يقل عمر المتقدمة عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام

يشترط الا يقل عدد أفراد الأسر عن 4 أفراد.

كما ينبغي تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة اثناء التقديم.

يشترط أن تكون بطاقة الهوية للمتقدم صالحة وسارية المفعول لا تقل عن 6 أشهر.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تتضمن الفئات المستحقة لمبلغ الرعاية الاجتماعية بالعراق الآتي:

الأرملة أو المطلقة أو المهجورة أو التي فُقد زوجها.

أصحاب الهمم.

الفتاة البالغة التي لم تتزوج بعد بشرط أن لا يقل عمرها عن 35 عاما.

الأطفال الأيتام الذين فقدوا الوالد أو الوالدة أو الوالدين.

الأطفال المصابين بداء السكري.

المستمسكات المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

الأوراق المطلوب تقديمها لتلقي الدعم في دولة العراق تشمل: