“Erangel Classic“ تنزيل تحديث ببجي 3.2 Update PUBG MOBILE واستمتع باضافة 120 و 90 فريم ورقصات جديدة || .. 20.000 شدة ببلاش

يبحث عدد كبير من مستخدمي لعبة ببجي عن طريقة آمنة وفعالة لشحن شدات ببجي والشدات هي العملة المستخدمة داخل اللعبة والتي يمكن للاعب من خلالها الحصول على أسلحة قوية وشخصيات مميزة بالإضافة إلى الأزياء المميزة أيضا كما أنها تقوي من مستوى اللاعب داخل اللعبة وتساعده في البقاء على قيد الحياة لفترة أطول، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

شدات ببجي

يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل شحن شدات ببجي بطريقة آمنة:

الخطوة الأولى يتطلب منك فتح تطبيق اللعبة ثم بعد ذلك قم بالدخول على خانة المتجر. الخطوة الثانية قم بالضغط على زر الشحن. الخطوة الثالثة يتطلب منك إدخال الآي دي الخاص بك داخل اللعبة. الخطوة الرابعة قم بتحديد عدد الشدات التي تريد الحصول عليها. الخطوة الخامسة قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك. أخيرا بمجرد تأكيد عملية الدفع سوف يتم إضافة الشدات إلى حسابك بالفعل.

شحن شدات ببجي باستخدام الآي دي

يمكنك الآن الحصول على شدات ببجي من خلال استخدام الرقم المعرف الخاص بك داخل اللعبة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يجب عليك الدخول على موقع Midasbuy. يتطلب منك تسجيل الدخول من خلال إدخال الحساب الخاص بك في اللعبة. بعد ذلك انقر على خيار شحن شدات ببجي. يرجى اختيار طريقة الدفع المناسبة لك وتحديد عدد الشدات. سوف تحصل على رمز والذي يجب عليك تدوينه في مكانه المخصص وبمجرد تأكيد الرمز سوف يتم إضافة الشدات لك.

شحن شدات ببجي مجانا

يمكنك الحصول على شدات داخل اللعبة بشكل مجاني وذلك من خلال إنجاز المهمات التي تحددها لك اللعبة أو من خلال الفوز داخل الجولات، كما أن التسجيل اليومي داخل اللعبة يمنحك شدات أيضا، ويمكنك أيضا الحصول على شدات مجانية من خلال الاشتراك في نظام النقاط التي تقدمها اللعبة ثم بعد ذلك تقوم باستبدال تلك النقاط الشدات.