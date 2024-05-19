“مـبـرووك الـحـج يـا حـج“ التسجيل في منصة نسك للحج والعمرة 1445 واستخراج التصريح

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا خطوات التسجيل في منصة نسك وهي منصة إلكترونية قامت بإطلاقها المملكة العربية السعودية وذلك من أجل مساعدة الحجاج والمعتمرين في التعرف على برامج الحج والعمرة كما أنها تقدم العديد من الخدمات المختلفة والتي تسهل أداء مناسك الحج والعمرة وذلك يدل على التطور التكنولوجي لدى المملكة.

التسجيل في منصة نسك

يجب العلم أن منصة نسك تابعة لوزارة الحج، إذا كنت ترغب في التسجيل بها يجب عليك اتباع التعليمات الآتية:

أولا يجب تحميل منصة نسك من خلال متجر التطبيقات المثبت على هاتفك. بعد أن يتم تثبيت التطبيق بنجاح قم بالدخول عليه وانقر على خانة إنشاء حساب جديد. سوف يتم عرض استمارة بيانات والتي يجب عليك ملؤها من خلال تدوين البيانات المطلوبة. انقر على زر تأكيد، ثم بعد ذلك سوف تظهر قائمة بالشروط والأحكام والتي يجب عليك قرائتها جيدا ثم الموافقة عليها. بعد ذلك قم بإدخال رقم الجوال الشخصي وسوف تستقبل كود تأكيد من خلاله. بمجرد إدخال الكود في المكان المخصص له سوف يتم تأكيد حسابك على المنصة وتكون قادرا على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

خطوات استخراج تصريح عمرة منصة نسك

قم باتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على تصريح العمرة بكل سهولة من منصة نسك: