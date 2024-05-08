اعرف اسمك موجود هنا ؟.. تحميل الان PDF أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تقدم هذه المنحة من الحكومة لمساعدة المواطنين العراقيين في كافة المحافظات من محدودي الدخل، والأسر الأشد فقرًا، وأيضًا المطلقات والأرامل، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعانون من الإعاقة العقلية والإعاقة الذهنية على مواجهة الحياة الاقتصادية الصعبة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة للحصول على الدعم في حالة توافق الشروط والضوابط، يمكنك الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.
- بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.
- ومن ثم الضغط على خيار البحث مساندة الخدمات الاجتماعية.
- النقر على الاستعلام، كما يجب التأكد من صحة المعلومات.
- في النهاية يتم الضغط على بحث.
الشروط استحقاق برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الشروط والضوابط التي يمكن المواطنين الالتزام بها للاستفادة من الدعم، ومن هذ الشروط ما يلي:
- ينبغي أن يكون عمر المتقدم للحصول على الدعم للرجال يتراوح من ثمانية عشر عامًا إلى ستون عامًا.
- أما عمر النساء يتراوح ما بين خمسة وعشرين عامًا إلى خمسة وخمسون عامًا.
- كما يجب أن يدرج اسمه في قائمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
- بالإضافة إلى استحقاق السيدات المطلقات والأرامل، وذلك بشرط إرفاق الوثائق والمستندات اللازمة.
- كما يشترط ألا تقل أسرة المتقدم عن أربعة أشخاص.
- ومن ثم في حالة امتلاك المتقدم أي إعاقة، يجب تقديم كافة الوثائق الرسمية التي تُؤكد هذه الحالة من الجهات المختصة.
ما هي المستندات المطلوبة للتقديم علي دعم الرعاية الاجتماعية؟
أما بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2024، فقد أوضحت الوزارة أنه يجب على الفرد تقديم عدد من المستندات عبر منصة مظلتي حتى يثبت أحقيته ليكون ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهي كالتالي:
- تقديم البطاقة الانتخابية للمتقدم.
- يتم رفع صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية بالاضافة إلى صورة من البطاقة التموينية الخاصة بالمتقدم.
- يتم تقديم كشف الراتب إن وجد، وذلك حتى يمكن معرفة الدخل الشهري للفرد قبل الموافقة على حصوله على وجبات الرعاية الاجتماعية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال الوزارة، حيث سيحصل كل شخص توفرت به الشروط على دعم بقيمة 105 ألف دينار وكلما زاد عدد أفراد العائلة زادت قيمة الدعم.