أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن خطوات تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن 1445، وذلك في حال قيام الوزارة برفض طلب الحصول على مبلغ الدعم لأسباب غير واضحة، حيث يمكن للشخص التعرف على هذه الأسباب من أجل التقديم مرة أخرى على البرنامج، والحصول على مبلغ الدعم، وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل كيفية القيام بذلك.

أهلية حساب المواطن 1445

أوضحت وزارة الموارد البشرية في السعودية في بيان رسمي لها عن إمكانية المتقدمين بطلب الاشتراك في برنامج حساب المواطن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445 إلكترونيا عبر موقع الوزارة لمعرفة هل تم الموافقة على طلب الاشتراك أم لا من قبل الوزارة، ويكون ذلك من خلال ما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة حساب المواطن.

تسجيل الدخول إلى البوابة.

الدخول إلى قائمة دراسة الأهلية.

كتابة بيانات الاستعلام.

النقر على زر الاستعلام.

الاعتراض على أهلية حساب المواطن 1445

صرحت وزارة الموارد البشرية في السعودية عن إمكانية تقديم طلب اعتراض على أهلية حساب المواطن 1445 في حال تم رفض طلب الاشتراك في البرنامج لسبب أو لآخر، حيث تكون طريقة تقديم طلب الاعتراض كما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

النقر على زر تقديم اعتراض بالصفحة الرئيسة الظاهرة بالصفحة.

الانتقال مباشرة إلى صفحة دراسة الأهلية.

التأكد من الفترة المسموح بها تقديم الاعتراض المعروضة على الشاشة لتقديم طلب الاعتراض خلالها حتى يتم قبوله أو النظر فيه.

النقر على زر تقديم الاعتراض في حال قام المستخدم بتحديث البيانات الشخصية له على الموقع، ومعالجة السبب الرئيسي لرفض طلب الاشتراك بالبرنامج.

النقر على زر التأكيد لتظهر رسالة على الموقع تفيد بأن الطلب قد تم تقديمه، وسيتم النظر فيه في مدة تتراوح ما بين 10 إلى 60 يوما من تاريخ التقديم.

شروط حساب المواطن 1445

تتضمن الشروط الواجب توفرها لأهلية حساب المواطن 1445 ما يلي: