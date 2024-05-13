أعلنت وزارة المالية في الجزائر عن موعد صرف رواتب التقاعد الجديدة 2024 في جميع ولايات الجزائر، لمساعدة المواطنين على مواجهة موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة بسبب الوضع الذي يعاني منه العالم حاليا، والمتمثل في الحروب العالمية والإقليمية التي أثرت على الوضع الاقتصادي في كل دول العالم، ويمكن الاستعلام عن هذه الرواتب إلكترونيا عبر طريقة معينة سنتطرق إلي شرحها في هذا المقال.

رواتب التقاعد الجديدة 2024

قامت وزارة المالية بالجزائر بتوضيح طريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد الجديدة 2024 في جميع ولايات الجزائر للمواطنين من أجل استعلامهم عن نزول هذه الرواتب في الحسابات البنكية لهم قبل التوجه إلى صرفها، حيث تتمثل تلك الطريقة في:

زيارة الصفحة الرسمية للتأمينات الاجتماعية.

الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية.

النقر على خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

ملء بيانات الاستعلام بالخانات الموضحة بالصفحة.

الموافقة على الأحكام والشروط.

النقر على استعلام لإظهار قيمة الراتب.

موعد صرف رواتب التقاعد الجديدة 2024

أعلنت وزارة المالية الجزائرية مؤخرا أن موعد صرف رواتب التقاعد الجديدة 2024 في جميع ولايات الجزائر ستكون مع بداية شهر مايو 2024، وقد قامت الحكومة في آخر عامين بإقرار زيادة تصل إلى 47% على رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين من أجل رفع مستوى المعيشة لديهم، وبالنسبة للزيادة المقررة لرواتب المتقاعدين في الجزائر لهذا العام فتكون كما يلي: