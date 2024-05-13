فتحت الحكومة الجزائرية مؤخرا باب التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024، وهي واحدة من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة لسيدات الجزائر لجعل وضع المعيشة الخاص بهم في أفضل حال خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها دول العالم في السنوات الأخيرة بسبب الحروب والنزاعات الإقليمية والدولية، ويكون التسجيل في هذه المنحة وفق إجراءات وشروط معينة يجب الالتزام بها لتتم الموافقة على طلب التسجيل، وهذا ما سنشرحه بالتفصيل هنا.

منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

أعلنت الحكومة الجزائرية عن أهم الشروط اللازمة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024، ونبهت على ضرورة الالتزام بها أو استيفائها بشكل كامل لتتم الموافقة على طلب الحصول على المنحة، وتتضمن تلك الشروط ما يلي:

أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

أن تكون المشتركة مقيمة داخل الجزائر بشكل دائم.

أن لا تكون المترشحة موظفة بالقطاع العام أو الخاص.

أن لا تملك المتقدمة أي مصدر من مصادر الدخل مثل عقارات للإيجار أو أصول رأسمالية.

أن تكون المترشحة خريجة إحدى الجامعات المعتمدة بالجزائر في أي تخصص.

أن تكون المتقدمة متزوجة من زوج لا يملك دخل شهري ثابت أو تكون أرملة أو مطلقة.

أن لا تكون المتقدمة مشتركة في أي واحدة من برامج الدعم الاجتماعي بالجزائر أو اشتركت من قبل في هذه المنحة.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر عن الخطوات اللازمة للتسجيل إلكترونيا في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024، والتي تتضمن ما يلي:

زيارة رابط التسجيل بالمنحة بالموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

النقر على اختيار منحة البطالة.

تحديد مكان إقامة المشتركة بالجزائر.

ملء البيانات المطلوبة بطلب التسجيل.

إرفاق الوثائق الرسمية للتسجيل بصيغة pdf مع الطلب.

النقر على زر تقديم.

وثائق التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

قامت وكالة التشغيل في الجزائر بالإعلان عن الأوراق والوثائق الرسمية اللازمة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024، والتي تتمثل في: