أعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن طريقة الاستعلام عن الغرامات المرورية بالرقم الألماني 2024، والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة هذه الغرامات من أجل سدادها في الوقت المحدد لها، لتجنب دفع غرامة أو سحب رخصة قيادة المركبة من المالك في حال التأخير عن السداد، وفي هذا المقال سنتحدث بالتفصيل عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عن هذه الغرامات.

الاستعلام عن الغرامات المرورية

خصصت مديرية المرور العامة بالعراق خدمة إلكترونية لمالكي المركبات بكافة أنواعها من أجل الاستعلام عن الغرامات المرورية بالرقم الألماني 2024، والتي يمكن استخدامها عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة المنصة الإلكترونية للخدمات الحكومية أور.

تسجيل الدخول إلى المنصة أو عمل حساب جديد عليها.

الضغط على خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية 2024.

ملء البيانات المطلوبة للاستعلام.

النقر على زر استعلام لإظهار قيمة هذه الغرامات إن وجدت.

دفع الغرامات المرورية 2024

تقدم مديرية المرور العامة في العراق خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية لتسهيل عملية السداد لهذه المخالفات على مالكي المركبات حيث يتم استخدام هذه الخدمة تبعا للآتي:

زيارة البوابة الإلكترونية اور.

تسجيل الدخول إلى البوابة.

الضغط على زر الغرامات المرورية.

تعبئة بيانات الاستعلام عن الغرامات المرورية.

النقر على زر الاستعلام.

اختيار بطاقة الدفع الإلكتروني من ضمن المعروض.

كتابة بيانات بطاقة الدفع سداد الغرامة.

النقر على سداد لإنهاء العملية.

التأكد من نجاح عملية السداد عبر فحص الرسالة المرسلة على هاتف المستخدم من البنك على رقم الهاتف.

قيمة الغرامات المرورية العراق 2024

نشرت المديرية العامة للمرور في العراق قيمة الغرامات المرورية 2024 لكي يلتزم قائدي المركبات بقواعد السير والقيادة، لتفادي حدوث أي أضرار في الممتلكات العامة أو أي خسائر بشرية حيث كانت قيمة هذه الغرامات كما يلي: