استقبل 15 ألف شدة مجانا.. كيفية شحن شدات ببجي موبايل 2024 عبر الـ id بطرق بسيطة وآمنة

يكثر البحث عن كيفية شحن شدات ببجي موبايل، حيث تعد ببجي إحدى أشهر ألعاب الفيديو البارزة وأكثرها شيوعاً، والدليل على ذلك امتلاكها شعبية كبيرة وجماهيرية واسعة، فلقد انتشر صيتها سريعاً منذ أن تأسست، فلقد صارت تمتلك ما يزيد عن 500 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، والشدات هي عبارة عن عملة افتراضية يتم الاعتماد عليها من قبل جميع المستخدمين في اللعبة في مختلف عمليات الشراء لشتى عناصر اللعبة المتعددة.

كيفية شحن شدات ببجي موبايل 2024

يمكنك شحن شداد ببجي عن طريق موقع اللعبة الرسمي بتنفيذ مجموعة من الخطوات والتي جاءت على هذا النحو:

قم بالولوج إلى المنصة الرسمية للعبة ببجي.

اضغط على زر شحن.

اكبس على تبويب المعرف الخاص بك.

حدد خيار كمية الشدات اللازم شحنها

اضغط على أيقونة قيمة السداد المطلوبة.

انقر على زر شراء.

طريقة شحن ببجي شدات عن طريق ID

بإمكانك شحن شدات ببجي بطريقة أخرى عبر ID، وذلك بتنفيذ مجموعة من التعليمات اليسيرة، والتي جاءت كالتالي:

قم بالدخول على المنصة الرسمية للعبة ببجي من هنا.

قم بتسجيل الدخول عبر حسابك الخاص.

اكتب عنوان البريد الإلكتروني أو ID.

حدد الطريقة التي تتناسب معك للدفع.

انتظر قليلاً وسوف تستسلم على الفور رسالة نصية قصيرة على الموقع متضمنة الكود الخاص بتفعيل الشداد وكافة البطاقات المطلوبة.

عد إلى المنصة الرسمية مرة ثانية حتى تدخل الرمز الخاص بتعريف الطالب.

اكتب كود البطاقة.

قم بالتحقق من الهوية الوطنية بإدخال كل من (الحروف والأرقام).

وستظهر لك في الحال شداد ببجي في حسابك الخاص.

أهمية شحن الشدات في لعبة ببجي موبايل

سنوضح فيما يلي الاستخدامات العديدة لشدات ببجي: