جمعت الحكومة المصرية جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات في عام 2024، وهو قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تخفيف العبء المالي عن الأسر وتوفير ظروف معيشية كريمة تلائم الجميع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وغلاء الأسعار، حيث يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز الحياة الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد المحلي، و تعمل هذه الخطوة على تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز الثقة في الاقتصاد، مما ينعكس إيجابا على المجتمع المصري بشكل عام من خلال تحسين مستوى المعيشة للأفراد ودعم الاستقرار الاقتصادي.

جدول العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

في شهر مارس 2024، تم الإعلان عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لثلاث فئات مختلفة من أصحاب المعاشات في مصر، هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الدخل المحدود وتحسين ظروفهم المالية في البلاد. وتكون هذه الفئات بالشكل التالي:

الفئة الأولى تشمل أصحاب المعاشات التي تقل عن 2000 جنيه، حيث تم صرف علاوة بالكامل لهم.

بينما في الفئة الثانية، التي تشمل أصحاب المعاشات بين 2000 و3000 جنيه، تم صرف علاوة بنسبة 21%.

أما في الفئة الثالثة، التي تشمل أصحاب المعاشات التي تزيد عن 3000 جنيه، فتم صرف علاوة بنسبة 100%.

خطة صرف 80%؜ علاوة لأصحاب المعاشات

تنص القوانين المنظمة للعلاوات الخمسة على صرف زيادة مالية للمعاشات الخاصة والأجور المتغيرة للمستحقين، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو 2006، كما موضح بالشكل التالي:

تبلغ نسبة هذه الزيادة 80٪ من العلاوة التي كانت مقررة لهم ولم يتم صرفها مع الراتب الأساسي حتى وقت استحقاق المعاش.

يعني ذلك أن المستحقين سيحصلون على جزء كبير من العلاوة المالية التي كانت متوقعة لهم ولم يتم تضمينها في الراتب الشهري.

بالنسبة لموعد صرف العلاوات الخمسة، يمكن المستحقين للمعاشات والعلاوات الخمسة الاستعلام عن تواريخ الصرف من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الإنترنت ، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع واتباع الخطوات المحددة، يمكنهم البحث عن تواريخ صرف العلاوات الخمسة بسهولة وسرعة.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

يمكن الإستعلام عن نتائج العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، عن طريق اتباع الخطوات التالية: