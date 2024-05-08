“سجل واحصل عليها” .. التسجيل في منحة الأسرة 2024 في عمان بالخطوات والشروط اللازمة لاستحقاقها

صرح الصندوق الخاص بالحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بإطلاق برنامج دعم مالي للأسر، والذي هو أحد مبادرات الدولة لدعم الطبقات الفقيرة والمعوزين بهدف رفع مستوى الحياة لديهم وضمان حياة مستقرة، كما يهدف هذا البرنامج إلى فتح آفاق لتوظيف الأشخاص في المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص وكذلك في مجال الزراعة بغرض تعزيز دخولهم وفيما يلي سنتناول طريقة التقديم للاستفادة من هذا البرنامج، ومن يمكنهم الحصول على هذه المساعدات وما هي الشروط الواجب توافرها للتسجيل.

التسجيل في منحة الأسرة 2024

أصدر صندوق الرعاية الاجتماعية في سلطنة عمان بياناً يفيد بتنفيذ مجموعة إجراءات للاستفادة من البرنامج والحصول على المنحة، وتشمل هذه الإجراءات ما يأتي:

يجب الولوج إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية من هنا.

يقوم المستخدم بالنقر على خيار “التسجيل”.

النقر على زر “القبول بالبنود والشروط”.

يقوم الفرد بتسجيل معلوماته الخاصة المطلوبة بعناية وصورة صحيحة.

يتم النقر على زر “إرسال الطلب”.

انتظر عملية مراجعة الطلب وتلقي الإجابة عبر الجوال للاستفادة من ميزة دخل الأسرة.

من هم المستفيدين من منفعة دخل الأسرة

حدد صندوق الضمان الاجتماعي في عمان مجموعة من الفئات التي تستحق الاستفادة من مزايا دخل الأسر المعيشي، وتشمل هذه الفئات ما يأتي: