“الآن حملها” .. كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 1445 بالعراق آخر وجبة عبر مظلتي

أعلنت الوزارة المعنية بالقضايا الاجتماعية في العراق عن إمكانية الاستفسار عن الأسماء الداخلة في برنامج الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة لعام 2024، في ظل اهتمام متنامي بأوضاع العراقيين الذين يواجهون صعوبات في إيجاد فرص عمل نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وقد تم تحديد الدفعة التاسعة لتشمل الفئات التي تستحق الدعم بموجب بنود محددة يتوجب التقيد بها، وهناك إقبال غفير من المواطنين للمشاركة وتقديم الطلبات للاستفادة من هذه الدفعة، وسنلقي نظرة على التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع فيما يلي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنظام الإستفسار عن لائحة المستفيدين من الدعم الاجتماعي الذي توفره الدولة لأبنائها لمعايدتهم وسط الكبوة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، استجاب أكثر من 300 ألف فرد للتسجيل لنيل هذه المساعدة، ويجري حالياً تدقيق البيانات المقدمة للتحقق من أحقية المتقدمين في الحصول على المساندة، وذلك يتم عبر اتّباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على منصة مظلتي من هنا.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الشخصية.

الانتقال إلى الواجهة الأساسية والنقر على “المساندة في الخدمات الاجتماعية”.

الضغط على “استعلام”.

التأكد من كتابة أي بيانات مطلوبة بدقة.

الضغط على كلمة “عرض”.

سيتم إعلامك بنتيجة طلبك للمساعدة، وذلك بالتأكيد على ما إذا كان قد تم قبوله أو رفضه.

الشروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية تدوين معايير معينة يجب أن يلتزم بها المواطنون ليصبحوا مؤهلين لنيل العون الاجتماعي، سوف نقدم لكم شرحا تفصيليا لهذه المعايير فيما يلي: