“رسميًا اتحدد” .. موعد امتحانات نهاية السنة 2024 وجدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024

بعد إعلان وزارة التربية العراقية موعد الامتحانات النهائية لعام 2024، زادت الاهتمامات والبحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة مواعيد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق، تشمل هذه الامتحانات المراحل الدراسية الغير مكتملة، يعقد امتحان البكالوريا للمرحلة الابتدائية الوزارية يوم الأحد 12 مايو 2024، ويترقب الجميع إجراء الاختبارات النهائية للصفوف المكتملة والغير مكتملة للعام الدراسي الحالي، سنقدم في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فترقبوا الاطلاع على المزيد فيما يلي.
موعد امتحانات نهاية السنة 2024
تعمل وزارة التربية العراقية على تلبية جميع احتياجات المناهج الدراسية في مختلف مدن العراق وأقسامها، على جميع المستويات التعليمية لذلك، يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على معلومات حول جداول امتحانات العام 2024 في العراق، تم الإعلان عن جدول الامتحانات النهائية في العراق كما يلي:
- سيتم عقد امتحانات الصفوف الابتدائية الوزارية يوم الأحد، 12 مايو 2024.
- سيكون موعد امتحانات المرحلة الإعدادية الوسطى يوم الثلاثاء، 21 مايو 2024.
- سوف تجري امتحانات نهائية للصفوف الغير منتهية يوم الخميس الذي يصادف 2 مايو 2024.
ما هو جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024
سنعرض لكم عبر موقعنا الجدول الزمني لامتحانات السنة الثالثة متوسط لعام 2024، والذي تم تحديده كالآتي:
- يعقد اختبار في مادة اللغة الإنجليزية يوم الخميس الذي يصادف الثالث والعشرين من شهر مايو لعام 2024.
- هناك اختبار في مادة الرياضيات مجدول يوم السبت الذي يصادف الخامس والعشرين من مايو لعام 2024.
- يجرى اختبار في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الاثنين الموافق لتاريخ 27 من شهر مايو لعام 2024.
- اختبار مادة الإنسان والصحة يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 29 مايو من العام 2024.
- يعقد اختبار مادة الكيمياء يوم السبت الموافق للأول من شهر يونيو لعام 2024.
- اختبار مادتي اللغة العربية والدراسات الإسلامية في يوم الثلاثاء الواقع في الحادي والعشرين من شهر مايو لعام ألفين وأربعة وعشرين.
- يتحدد موعد الاختبار يوم الأربعاء الواقع في الخامس من شهر يونيو لعام 2024، حيث ستشمل المواد المختبرة اللغة التركمانية والكردية وكذلك الفارسية.
- يوم الإثنين الموافق 3 يونيو لعام 2024 كموعد لإجراء اختبار الفيزياء.
- يعقد امتحان مادة الكيمياء يوم السبت الموافق 1 يونيو من عام 2024.