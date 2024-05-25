“احصل عليها بسهولة الآن” .. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق والحالات المستثناه من الحجز

أفادت وزارة الداخلية في العراق بأهمية الشروع في الإجراءات اللازمة لاستصدار البطاقة الوطنية الموحدة، التي ستعتمد لجميع المعاملات الحكومية الرسمية، مع إيقاف العمل بالبطاقات السابقة، وأضافت الوزارة بأنها قد سهّلت آلية التسجيل من خلال الإنترنت، وذلك بفتح الباب أمام المواطنين لحجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الشبكة العنكبوتية، بهدف التخفيف من الازدحام عند المديريات، تابعونا للمزيد من المعلومات حول كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق

بات من الواجب على من بلغ سن الثامنة عشرة فأكثر أن يقوم بإصدار بطاقة هوية وطنية، حيث قدمت الحكومة العراقية هذه الخدمة مجانًا، ويجب على الراغبين في القيام بهذا التسجيل أن يستخدموا الفترة الزمنية الممتدة من العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل، في حين تم تخصيص الفترة المسائية لمواطني الموصل لإجراء تسجيلهم، وذلك في تباين مع بقية الدوائر التي تعمل في الفترة الصباحية وفي ما يأتي، نعرض لكم الخطوات اللازمة لحجز موعد للحصول على البطاقة:

الوصول إلى بوابة الإدارة المتعلقة بالهوية الوطنية من هنا.

تسجيل اسم الشخص المراد إلحاقه، مع ضرورة إرفاق اسم الأب واسم الجد وكذلك العائلة.

إضافة المعلومات المطلوبة وتسجيل رقم الهاتف.

لا بد من تحديد القبول بالشروط والأنظمة والقواعد المرتبطة بعملية التسجيل للحصول على البطاقة.

تحديد موعد مناسب لاستخراج البطاقة.

إرسال الطلب إلى الجهات المختصة.

الحالات المستثناة من عملية حجز البطاقة إلكترونيا

في بعض المواقف قد لا تكون قادراً على تخصيص بطاقتك الوطنية عبر الإنترنت، وأمثلة على ذلك: