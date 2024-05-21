“وزارة المالية العراقية mof.gov.iq “.. توضح سلم “رواتب المتقاعدين” في العراق 2024

تسعى الحكومة العراقية للوقوف بجانب المتقاعدين وذلك تقديرا لما قدموه طوال فترة عملهم داخل المؤسسات التي كانوا يعملون بها، لذلك قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن زيادة قيمة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، وذلك حتى يتمكن المتقاعد من تلبية احتياجاته اليومية وتوفير حياة معيشية جيدة، وذلك لعدم وجود أي دخل شهري سوى الراتب الخاص بالتقاعد وحتى يتمكن المواطن المتقاعد من تقاضي تلك القيمة يوجد بعض الشروط التي لابد من توفرها والتي قامت الجهات المختصة بالإعلان عنها.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

قامت الجهات المختصة بالإعلان عن أن قيمة الزيادة التي أعلنتها الدولة تبلغ نحو 100 الف دينار عراقي ونوضح فيما يلي كافة التفاصيل لسلم رواتب المتقاعدين في العراق:

اولا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا بقيمة 600 الف دينار عراقي أصبح راتبه بعد الزيادة الأخيرة 700 الف دينار عراقي.

ثانيا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا بقيمة 500 الف دينار عراقي أصبح قيمة الراتب بعد الزيادة 600,000 دينار عراقي.

ثالثا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 400 الف دينار عراقي أصبح 500 الف دينار عراقي.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن توفير منصة إلكترونية خاصه وذلك حتى يتمكن المواطن المتقاعد من الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وهي كالآتي:

اولا: الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

ثانيا: اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط على إستعلام عن الرواتب المتقاعدين.

ثالثا: ملئ إلاستمارة المبينة على الشاشة بالبيانات الخاصة بالمتقدم.

رابعا: الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر النتيجة مباشرة بالزيادة الجديدة.

شروط التسجيل في رواتب المتقاعدين

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن بعض الشروط التي لابد من توافرها في من يحق لهم الحصول على رواتب المتقاعدين وهي كالآتي: