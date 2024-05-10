وينك يا لولو الشطورة .. تردد قناة وناسة بيبي نايل سات الجديد لمتعة ولا أروع للصغار

يتم البحث بشكل مكثف من كافة البلاد عن تردد قناة وناسة بيبي نايل سات الجديد، وذلك لأنها تعد أحد أهم قنوات الأطفال التي يبحثون عنها باستمرار، وكذلك يستمعون إلى أغانيها المميزة التي تجذب انتباههم، ولهذا فهي تعد أحد المصادر التي يتعلم منها الطفل الكلام من خلال تكرار الأغاني فتضاف إلى محصلته اللغوية كلمات جديدة، ومن خلال موقعنا الالكتروني نوضح لكم ترددها على النايل سات الجديد فضلاً تابعونا.

تردد قناة وناسة بيبي نايل سات الجديد

يعد تردد قناة وناسة من الترددات التي يتم البحث عنها بصورة مكثفة، لما تقوم بعرضه من اغاني وأناشيد وبرامج تعمل على تنمية المهارات اللغوية للطفل، والجدير بالذكر أن القناة تعمل على جذب الأطفال من خلال تطوير محتواها، وإضافة الموسيقى التي يحبها الطفل ويستجيب لها بالتعبير الحركي، بحيث يكون تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي لقناة وناسة: نايل سات.

التردد الخاص بها على النايل سات هو: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة بيبي عرب سات الجديد

كما وفرت القناة تردد آخر على القمر الصناعي عرب سات، وذلك حتى يتمكن من يجد صعوبة في تحميلها بكل سهولة من خلال ترددها على العرب سات كالتالي: