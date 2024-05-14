اسمك موجود هُنــا.. كل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي spa.gov.iq

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عبر موقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة داخل البلاد، وذلك لمعرفة إن كان إسم المستعلم قد حصل على فرصه من أجل الحصول على الرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة أم لا، وتعتبر تلك الوجبه من أهم الطرق التي تقوم الحكومة العراقية من خلالها بتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل عموم العراق، ونوضح فيما يلي كافة التفاصيل الخاصة بتلك الوجبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

حتى الان لم تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في جميع عموم العراق، لذلك قامت الوزارة بتخصيص منصة إلكترونية وهي منصة مظلتي حتى يتمكن المواطن العراقي من الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتأكد من وجود الاسم الخاص به من عدمه، كما أكدت الوزارة على جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وفي حاله نزول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة سوف تكون عن طريق الجهات الرسميه فقط وهي منصة مظلتي الالكترونية وعن طريق بعض الخطوات نوضحها فيما يلي:

أولا: الدخول الى الموقع الرسمي الخاص منصة مظلتي الالكترونية.

ثانيا: إختيار برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

ثالثا: ملئ إلاستمارة المبينة بالبيانات الخاصة بالمستعلم من ثم الضغط على استعلام.

رابعا: إختيار المحافظه التابع لها المستعلم والضغط على استعلام.

خامسا: سيقوم الموقع تلقائيا بعرض اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة على هيئة PDF ويمكن للمستعلم تنزيلها والبحث عن الاسم الخاص به داخل الكشوف.

كشوف اسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

تسعى حاليا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق في الانتهاء من الإعلان عن كشوف اسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك في عموم العراق بعد الإنتهاء من التدقيق ومراجعة كافة أوراق المتقدمين للحصول على تلك المنحة، وفي حالة الإعلان سيكون عبر المنصة الالكترونية الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي منصة مظلتي الالكترونية.