“جددها فورا قبل الإيقاف”.. رابط تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر كل 6 اشهر minha.anem.dz

يبحث الكثير من المواطنين داخل الجمهورية الجزائرية عن كيفية تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024، والتي تجدد بشكل دوري كل ستة أشهر وتعد تلك المنحة من أهم الطرق التي تقوم من خلالها الجمهورية الجزائرية بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وللرفع من المستوى المعيشي للأفراد الذين لا يوجد دخل شهري ثابت لهم، ونوضح فيما يلي كافة التفاصيل الخاصة بتلك المنحة.

تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

في ظل سعيها الدائم للوقوف بجانب المواطن الجزائري قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعلان عن التجديد في منحة البطالة للعام الجاري 2024، والتي تهدف تلك المنحة الى الحد من نسبة البطالة المتواجدة والتي تقدم من الفئات الأشد فقرا، والذين لا يوجد دخل شهري لهم أو عائل، ومن أجل ضمان حياة كريمة ومستوى معيشي جيد للمواطن الجزائري، وقامت الوكالة الوطنية للتشغيل مؤخرا بالإعلان عن كيفية التسجيل حتى يتمكن المواطن من تجديد المنحة وذلك عن طريق بعد الخطوات وهي كالتالي:

اولا: الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة إسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية الخاص به ورقم الهاتف الجوال.

ثالثا: إدخال رقم الطلب الخاص بالمتقدم والذي تم حصوله عليه سابقا والنقر على خانة تمديد منحة البطالة.

رابعا: ملئ الاستمارة المبينة بالبيانات المطلوبة والتأكد من صحة جميع البيانات ثم النقر على كلمة تجديد.

المستندات المطلوبة لتجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعلان عن بعض الأوراق المطلوبة حتى يتمكن المواطن من تجديد منحة البطالة وفي حالة عدم وجود تلك الأوراق والمستندات لن يستطيع المواطن تجديد المنحة ويقوم الموقع برفض الطلب الخاص به ونبين فيما يلي الأوراق المطلوبة وهي كالاتي: