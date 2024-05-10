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“بزيادة 170 مليار دينار جزائري mf.gov.dz“ وزير ضمان اجتماعي يؤكد زيادات غير مسبوقة في منح المتقاعدين 2024
راتب التقاعد في الجزائر
من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها المواطنين في تلك الفترة هي زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر والتي تم الإعلان عنها من قبل الصندوق الوطني والهدف من هذا هو مساعدة الأشخاص الذين توقفوا عن العمل في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم، وذلك ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين.
زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر
وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر بداية من شهر مايو، ويجب العلم أن نسبة الزيادة تختلف من شخص إلى آخر وسوف تكون كالتالي:
- سوف يتم وضع زيادة بنسبة تصل حتى 5٪ وذلك للأشخاص الذين يتفاضوا رواتب أقل من 20 ألف دينار وحتى 20 ألف دينار.
- بينما المتقاعدين الذين رواتب تزيد عن 20 ألف دينار وتصل حتى 50 ألف دينار سوف يتم إضافة زيادة بنسبة تصل حتى 4٪.
- المتقاعدين الذين رواتبهم تتراوح ما بين 50 ألف دينار وحتى 80 ألف دينار من المقرر إضافة زيادة بنسبة 3٪.
- الأشخاص الذين رواتبهم تتعدى الثمانين ألف دينار وحتى مليون سوف تكون الزيادة المقررة بنسبة 2٪.
- المتقاعدين الذين رواتبهم تتعدى المليون ليس لهم زيادة.
خطوات الاستعلام زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر
المتقاعدين الذين يرغبوا في التعرف على زيادة رواتبهم يرجى اتباع التعليمات الآتية:
- أولا يجب عليهم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
- بعد ذلك من قائمة الخدمات الإلكترونية يرجى النقر على خانة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
- سوف يظهر استمارة بيانات والتي يجب عليك ملؤها.
- أخيرا انقر على زر استعلام وسوف يظهر ملف يوضح الزيادة المقررة وموعد الصرف أيضا.