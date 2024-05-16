“الآن اعرف” .. شروط التقديم على استمارة الضمان الإجتماعي في العراق 2024 والمستندات اللازمة

تم الإعلان عن موعد فتح باب التقديم في الضمان الاجتماعي من قبل وزارة العمل في العراق، أيضاً وطرحت الوزارة رابط تقديم استمارة الضمان الإجتماعي للمواطنين العراقيين، وذلك لتخفيف جزء من أعباء الحياة في الظروف الاقتصادية الصعبة ويعيش المواطن العراقي حياة مستقرة من خلال مرتب شهري مناسب، وتعمل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية على البرنامج توفير الحياة الاجتماعية للمواطنين العراقيين، وفي هذا المقال سوف نتعرف على بداية التقديم ورابط تقديم استمارة الضمان الاجتماعي في العراق 2024.

التقديم على استمارة الضمان الإجتماعي في العراق 2024

يمكن أن يقدم المواطن العراقي علي الضمان الإجتماعي من خلال تقديم بعض الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتمكنوا من قبول طلب المتقدم في الضمان الإجتماعي، وهي تتمثل في الآتي:

يجب تقديم صورة من شهادات الميلاد للأبناء.

تقديم صورة من هوية البطاقة الوطنية.

يجب تقديم أي شهادة طبية تؤكد عدم قدرة المتقدم عن العمل إذا كان يرغب في التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي للعجز.

صورة من عقد الزواج أو شهادة الطلاق أو شهادة الوفاة.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي

لقد صرحت وزارة العمل في العراق على مجموعة من الشروط الواجب أن تتوافر في كل من يريد للحصول على دعم الشهري للضمان الاجتماعي وهي كالتالي: