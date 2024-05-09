عربي و دولي
“الآن سجل واحصل عليها” .. التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 من خلال الوكالة الوطنية
أعلنت حكومة الجزائر عن التسجيل لمنحة البطالة لسنة 2024 في دولة الجزائر وشروط التقديم، و تلك المنحة تعد مبلغ مالي يتم منحه لبعض العاطلين عن العمل لأنهم غير قادرين أن يلتحقوا بعمل لذلك تسعى الجهات لتوفير كافة الأمور المُتعلقة بتلك المنحة للشباب وجدير بالذكر فالحكومة الجزائرية قد أشارت إلى التكفُل بالتغطية للحالة الاجتماعية بشكل كامل لكل مستفيد من تلك المنحة المقدمة، وهذا ما سنتحدث عنه تفصيلياً عبر هذا المقال.
التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024
لتسجل في المنحة الخاصة بالبطالة للشباب الجزائريين 2024 ولكي تستفيد من هذا الدعم بشكل تام، فيجب اتباع مجموعة الخطوات التي سنذكرها لكم أدناه:
- قم بالانتقال لموقع الوكالة الوطنية الخاصة بالعمل الرسمي في دولة الجزائر من هنا.
- ثم سجل الدخول عبر إدخال البيانات التي تُطلب منك.
- وانتقل إلى الصفحة لتقديم طلب الحصول علي إعانة البطالة، وقم بملئ النموذج المطلوب ثم قم بتقديم كافة الوثائق المطلوبة.
- وأخيراً انقر على الزر الخاص بإرسال الطلب وسيتم التحقق من كافة المعلومات بواسطة الجهات المسؤولة.
شروط التقديم للمنحة الخاصة بالبطالة في الجزائر
فهناك مجموعة متعددة من الشروط الواجب تحقيقها لتأهلك لتسجل في المنحة الخاصة بالبطالة ولكي تتمكن من القيام بتلك الخطوة، وجب توافر الشروط التالية لديك:
- يكون المتقدم للمنحة جزائري الجنسية.
- يتراوح عمر من يتقدم لامنحة بين سن 19 : 40 سنة.
- وجب على المتقدم أن يقيم دائماً في دولة الجزائر.
- يجب على من يتقدم أن يكون مُتسجل في الوكالة الوطنية الخاصة بالتشغيل.
- ويجب ألا يقل المتقدم عن السن القانوني للعمل.
- يجب عدم وجود مصدر للدخل الثابت لديه.
- ويجب ايضاً تقديم جميع المستندات وكافة الأوراق المطلوبة.