“وظيفة ولا في الأحلام” .. وظائف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 2024 عبر مؤسسة الإمارات التعليمية

تهتم المؤسسة الإماراتية للتعليم المدرسي بالتشغيل وبإدارة المدارس وايضاً رياض الأطفال وكذلك المعاهد الفنية وايضاً المهنية التي تتبع للمؤسسة من خلال أفضل الكوادر المُدربة والمتخصصة ايضاً في المجال التعليمي، ولذلك فمن الضروري توفير الخبرة وتوفر المؤهل العلمي بالراغبين في الحصول على اية وظيفة في ذلك المؤسسة.

وظائف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 2024

سنوضح لكم الخطوات للتقديم على الوظائف في مؤسسة الإمارات التعليمية المدرسية:

ادخل إلى الصفحة الخاصة بالتقديم على الوظائف لمؤسسة الإمارات التعليمية

ثم انقر على الرابط لكي تصل إلى الخدمة من خلال موقع المؤسسة.

انقر على الأيقونة الخاصة بتقديم السيرة الذاتية.

سجل الدخول من خلال إدخالك للبريد الإلكتروني ولكلمة السر ايضاً.

في حال عدم امتلاكك لحساب مسبق انقر على الأيقونة الخاصة بإنشاء الحساب وهي “أنشئ حساب”.

قم بإنشاء سيرة ذاتية، وادخل بياناتك الشخصية مثل الاسم كاملاً، والبريد الإلكتروني، وايضاً رقم الهاتف، واستكمل باقي الإجراءات لإنشاء الحساب.

عد إلى الصفحة الخاصة بالتسجيل للدخول، وادخل البريد الإلكتروني وادخل كلمة المرور.

فعّل خيار الحفظ لبيانات الدخول.

قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بتسجيل الدخول.

قم بتجهيز السيرة الذاتية وارفق كافة الأوراق وجميع المستندات الثبوتية التي تُطلب منك، وانقر على الأيقونة الخاصة ” تقديم”.

ثم عد للصفحة الرئيسية، وانقر على الأيقونة الخاصة بالبحث عن وظيفة.

قم بالاطلاع على كافة الوظائف المتاحة، وحدد الوظيفة المناسبة للتقدم إليها.

اطلع على كافة تفاصيل الوظيفة، وانقر على ” تقديم”.

سوف يُرسل الطلب للقسم الخاص بالموارد البشرية للاطلاع عليه ودراسته.

انتظر للانتهاء من الدراسة الخاصة بطلبك والرد عليك بالموافقة أو بالرفض.

رابط التقديم على الوظائف

يمكن للمقدم تحديث السيرته الذاتية له باستمرار ويمكنه متابعة الطلب الذي قدمه عبر حسابه الذي سجله في المؤسسة التعليمية، كما أنه يمكنه التسجيل للحصول على وظائف مؤسسة الإمارات من خلال النقر على هذا الرابط هنا.