“أخيرًا هتاخد زيادة” .. زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 وسلم الرواتب بعد التعديل

يتساءل العديد من المتقاعدين حول زيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في دولة الجزائر 2024، ويتساءلون حول سلم الرواتب للمتقاعدين بعد التغيرات الأخيرة، وصرحت الحكومة الجزائرية وايضاً رئيس الجزائر صرح بأن الحكومة ترغب في زيادة الرواتب للمتقاعدين في الجزائر، وتع تلك الزيادات بمثابة اعترافات من الحكومة بجميع الخدمات المقدمة من المتقاعدون للبلاد وتكافئهم لذلك وتساهم في تحسين جودة حياتهم، و سنوضح لكم التفاصيل الخاصة بالخبر في السطور التالية :

زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

مُتوقع أن تشهد معاشات المتقاعدين داخل الجزائر زيادة في سنة 2024، وتأتي تلك الزيادات جزء من الجهود التي تقدمها الحكومة لتحسين جودة حياة المتقاعدين وتضمن أن يحصلوا على دخل مناسب لتلبية احتياجاتهم، وتهدف الحكومة إلى مساوية الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بالحد الأدنى لأجور العاملين في البلاد، وهذا يضمن ان يحصلوا المتقاعدين على معاش مناسب لتغطية النفقات الأساسية.

سلم الرواتب للمتقاعدين في الجزائر وذلك بعد التعديل 2024

الزيادة السنوية بنسبة 47٪: حيث أعلن رئيس الجزائر تبون عن التزام الدولة بزيادة المعاشات للمتقاعدين بنسبة 47٪ وذلك بين سنتي 2022 و 2024. وهذا يهدف إلى تعويض كافة المتقاعدين عن الارتفاع في تكاليف المعيشة، وزيادة التضخم ايضاً، وتم بالفعل التطبيق لزيادة مبكرة وبنسبة 20٪ على المعاشات التقاعدية في شهر مارس 2023. وُمتوقع زيادات أخرى وبنسبة مماثلة في العام الجاري 2024.

متى موعد الصرف لرواتب التقاعد؟

لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن من الحكومة الجزائرية خاص بزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام من المتقاعدين، وتشير المصادر إلى التزام الحكومة بالتحسين لحياة المتقاعدين والى زيادة دخلهم عبر: زيادة سنوية وبنسبة 47٪، وايضاً زيادات سنوية بانتظام، وتقدم الحكومة الكثير من المبادرات التي أشارت سابقاً وسنوافيكم بأي جديد حول زيادة الرواتب للمتقاعدين في دولة الجزائر.