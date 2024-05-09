“الآن استعلم بسهولة بخطوة واحدة” .. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة وكيفية تحديث البيانات

يسعى العديد من العاملين للاستعلام عن المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، والبالغ قيمتها 1000 جنيه، ويأتي هذا بعد ان قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنشاء صندوق الطوارئ والإعانة الخاص بالعمالة غير المنتظمة، حيث يقوم الصندوق بمراعاة ومساعدة الفئة هذه من المجتمع لمواجهة الحياة، ولكي يستطيعوا ان يستفيدوا من تحويل المستحقات للحسابات الصحية والاجتماعية، ويهدف الى استثمارها لمواجهة الحالات الطارئة والأزمات المتعرض لها تلك الفئة من العمالة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

وأتاحت وزارة العمل طريقة الاستعلام عن المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، حيث يستطيع كافة العمال المسجلين عند القوى العاملة ان يتابع جميع تفاصيل المنحة، وذلك من خلال اتباعك للخطوات الاتية:

قم بالاتصال على رقم 142 لكي تستفسر عن المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة.

اتصل على الخط الساخن 19468، الذي يتبع لوزارة القوى العاملة.

الخطوات الخاصة بتحديث البيانات للعمالة غير المنتظمة

ادخل على الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة من هنا.

سجل البيانات المطلوبة عبر الموقع.

اضغط على أيقونة تسجيل الخاصة بالعمالة الغير المنتظمة.

الفئات المستحقة من أجل صرف منحة العمالة

ونستعرض لكم الفئات المستحقة لصرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وذلك خلال السطور الآتية :

اولاً : عمال التراحيل.

ثانياً : الباعة الجائلين وايضاً منادي السيارات وموزعين الصحف، وماسحين الأحذية، وايضاً غيرهم من ذلك الفئات والمماثلة والحرفيين.

الملاك للعقارات المبنية والذين نصيبهم اقل من الدخل السنوي لفئة الحد الأدنى وذلك ل أجر الاشتراك التأميني.

خادمي المنازل.

محفظي القرآن الكريم وايضاً قرائه.

المرتلون وخدام الكنائس.

وارثي أصحاب أعمال في المنشآت الفردية.

حائزي الأراضي الزراعية التي تقل المساحة الخاصة بها عن فدان سواء ملاكًا أو حتى مستأجرين .

المستندات المطلوبة لكي تحصل على المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة

سوف نوضح مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة وهي تكون كما يلي:

صورة من البطاقة الخاصة بالرقم القومي، وأن يُدون في البطاقة حرفة المتقدم.

اوراق تثبت أنه غير حاصل على اي معاش من حياة كريمة او تكافل وكرامة .

تُقدم الأوراق الرسمية الى مكاتب العمل التي تتبع لها.

وبلغ عدد المستفيدين من تلك المنحة حوالي 2.6 مليون مستحق يصرفون قيمة 1000 جنيه شهريا، وهذا وفقا لما كشفته التقارير لمديريات العمل بمحافظات مصر.