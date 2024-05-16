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“الآن احجز أون لاين” .. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق إلكترونيًا بالخطوات عبر الموقع الرسمي
قامت وزارة الداخلية العراقية على حث المواطنين لاستخراج البطاقة الوطنية من خلال ملئ الاستمارة الموجودة برابط البطاقة الوطنية الموحدة 2024، وهذا نظراً لأهمية البطاقة، فهي تعتبر وثيقة ضرورية لكافة المواطنين بالعراق وفقًا لما جاء بقانون الأحوال المدنية، ويذكر أنها تجعل المتقدمين عليها ليسوا في حاجة لتقديم شهادة الجنسية.
رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق
يمكن حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 من خلال الموقع الإلكتروني خطوة بخطوة، وهي كالتالي:-
- التوجه إلى الموقع التابع لمديرية شؤون البطاقة الوطنية من هنا.
- تحديد البطاقة الوطنية الموحدة الموجودة بقائمة الخيارات.
- الضغط على أيقونة استمارة حجز البطاقة الوطنية.
- إدخال المعلومات اللازمة بالمكان المخصص كالاسم والسن ومكان الولادة وتاريخ الميلاد.
- تحديد الموعد المناسب.
- تسجيل رقم هاتف المواطن.
- النقر على زر حجز.
- طباعة إيصال الحجز وبعد ذلك يتم تقديمه للمديرية في حال استكمال الإجراءات.
الأوراق المطلوبة للتقديم على البطاقة الوطنية الموحدة
حرصت مديرية شؤون البطاقة الوطنية بأنه لابد من تقديم الأوراق المطلوبة، حتى يمكن للمواطن حجز البطاقة الوطنية، وهي كالتالي:
- لابد من تقديم شهادة التجنيد.
- تقديم نسخة من البطاقة التالفة إذا تم استبدال البطاقة بسبب وجود تلف.
- تقديم صورة من المؤهل الدراسي،
- لابد من تقديم صورة من شهادة الميلاد، في حال كان استخراج البطاقة الوطنية لأول مرة.
- لابد من تقديم صورة من عقد العمل، في حالة القيام بتحديث معلومات العمل.