“الآن سجل بسهولة” .. التقديم على البطاقة الذهبية بالجزائر 2024 بالخطوات وشروط التسجيل عبر موقع البريد الجزائري

صرحت الحكومة الجزائرية حول إمكانية أن تقدم طلب لكي تحصل على تلك البطاقة الذهبية عبر المؤسسة الخاصة ب بريد الجزائر لعام 2024، ويهدف ذلك لتسهيل عمليات الدفع ولسرعة التحويلات البريدية وهذا بأقل جهد وبتوفير للوقت، وتعد تلك البطاقة الذهبية احد البطاقات الصادرة من المؤسسة البريدية، فيمكن أن تصدر من خلال إجراء طلب للمؤسسة وتستعملها خلال مجالات الشراء ودفع الرسوم سواء للخدمات الحكومية أو الخدمات الخاصة.

التقديم على البطاقة الذهبية بالجزائر

وقامت السلطات الجزائرية مع هيئة البريد بالإعلان عن وجود متطلبات ضرورية لتقدم طلب للحصول على تلك البطاقة الذهبية وعلى من يتقدم اتباع الخطوات الآتية :

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

يجب امتلاك المتقدم لحساب جاري داخل البريد الجزائري.

عدم انخفاض رصيده في البنك لحسابه البريدي عن اقل عشرة آلاف من الدينار الجزائري.

تُسلم الوثائق و المستندات المطلوبة لتثبت عنوان الإقامة، مثال عقد الملكية او عقد الايجار.

قم بإحضار نسخة شهادة الميلاد.

ثم تقدم البطاقة الوطنية التعريفية ويجب كونه في فترة الصلاحية.

إمكانية تقديم طلب الحصول على البطاقة الذهبية

وقامت المؤسسة البريدية في الجزائر بإعلانها عن الإمكانية لتقديم طلب الحصول على تلك البطاقة الذهبية عبر الدخول إلى منصتهم الإلكترونية المتخصصة للبريد وذلك باتباع الخطوات الآتية :