“أخيرًا خبر هيفرح ناس كتير” .. زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر وكيفية الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
صرحت الجهات المختصة بمرتبات المتقاعدين في دولة الجزائر، عن وجود زيادات جديدة، وذلك لمساعدتهم في المعيشة وشراء المواد الغذائية اللازمة، ويتم ذلك عن طريق جهات الشؤون الاجتماعية في دولة الجزائر، وهي التي تعمل على إظهار كافة البيانات المطلوبة والتفاصيل الصغيرة فى هذا الأمر، وفي هذا المقال سنتعرف معا كن كل شئ يخص زيادة المرتبات.
زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر
تم الإعلان من الجهات المختصة عن بيان رسمي يؤكد فيه توفير زيادة في المعاشات التقاعدية، ويتم البدء في واحد من شهر مايو المقبل، ويتساءل الكثير عن النسبة التي يصل إليها التزايد في المعاشات وعنها تم التأكد من أنها ستصبح 5%علي المعاش المنخفض، وكل زيادة تكون على حسب قبض معاش كل شخص الفئة المنخفضة تكون 5% الفئة المتوسطة تكون 4%الفئة العالية تكون 3%.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر
أتاحت الوزارة العديد من التعليمات ومن الممكن عن طريقها التعرف على معاش المتقاعدين، وكل ذلك بالطرق الالكترونية السريعة، ويمكنك التعرف علي جميع التعليمات الموجهة منهم، ومعرفة كل ما يخص زيادة المعاشات، إن كنت ترغب في ذلك عليك قراءة السطور القادمة.
- عليك زيارة الصفحة الأساسية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي بدولة الجزائر من هنا.
- نقوم بالضغط على كلمة الخدمة المتاحة.
- وعليك اختيار الخدمة المناسبة لك.
- ونقوم بتحديد كلمة معرفة الرواتب.
- ويجب عليك كتابة جميع البيانات الظاهرة أمامك بكل دقة.
- ونقوم بالضغط على الزر الخاص بالاستعلمات للتعرف على الراتب الخاص بك.