“استعلم وسدد” .. الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 والأوراق المطلوبة

العديد من المواطنين يرغبون في الاطلاع على غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024، تجنبًا لمشاكل تراكم الغرامات المرورية ودفعها بشكل سهل وبسيط، لتسريع الإجراءات بدون أي تعب ومشقة، للوصول إلى هذه الخدمات عن طريق الرقم الألماني، فازداد البحث من قبل العديد من المواطنين، للاستعلام عن غرامات المرور.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024

حرصت الإدارة العامة للمرور بالعمل على إطلاق الرابط الخاص بالاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني من خلال الالتزام بالخطوات، خطوة بخطوة، وهي كالتالي:-

تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية أرو من هنا.

تسجيل الاسم والرقم السري بشكل دقيق بالمكان المخصص والتحقق من مدى صحته.

تسجيل رقم اللوحة الألمانية.

على المواطن أن يقوم بالنقر على أيقونة خدمة الاستعلام.

ستظهر قيمة الغرامات المفروضة على السيارة بشكل مباشر.

سيتم تحديد طريقة الدفع المناسبة.

تحديد أيقونة دفع الغرامة.

تسجيل البيانات الخاصة بطريقة السداد، ولابد أن تكون متضمنة تفاصيل البطاقة الائتمانية أو الحساب المصرفي.

ضرورة تأكيد صحة الحساب الفردي وتفويض الخصم التلقائي للمدفوعات.

الأوراق المطلوبة لتسديد الغرامات

هناك بعض الأوراق والوثائق اللازمة لدفع غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 وهي كالتالي:-