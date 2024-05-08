“أخيرًا استعلم بسهولة” .. الاستعلام عن منحه العمالة الغير منتظمة ومزايا الحصول عليها

أطلقت وزارة القوي العاملة منحة العمالة الغير منتظمة، كنوع من أنواع المساعدة المالية للعمال الذين يواجهون صعوبة في إيجاد فرص عمل توفر لهم دخل بشكل منتظم، ولهذا جاءت هذه المنحة لضمان الاستقرار المالي لهم، وهذا من شأنه يضمن له مصدر دخل ثابت.

الاستعلام عن منحه العمالة الغير منتظمة

يحق للعمال المقيدين بوزارة القوي العاملة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عن طريق الالتزام بهذه الخطوات خطوة بخطوة، وهي كالتالي:

في البداية يحق للمواطن الاتصال على الرقم الساخن 19468 التابع للوزارة.

الاتصال على رقم 142 للاستفسار.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حرصت وزارة القوي العاملة على الإعلان عن عدة شروط لابد من توافرها على جميع الأشخاص الراغبين بالتسجيل بمنحة العمالة الغير منتظمة وهي كالتالي:

لابد أن يتمتع المواطن بالجنسية المصرية.

ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.

ألا يكون لديه أي أصول أو أملاك أو عقارات.

ألا يكون لديه وظيفة حكومية أو أي تأمين اجتماعي.

لابد أن يكون سن المتقدم للطلب من سن العمل الوطني الذي تم تحديده بواسطة وزارة القوي العاملة.

مزايا منحة العمالة الغير منتظمة

تتمتع هذه المنحة بالعديد من المزايا التي جعلت الكثير مقبل للتقديم عليها، وهي كالتالي:-